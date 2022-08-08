8 августа
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Работа и обучение

Барнаульцы готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленки

Четыре из 10 барнаульцев готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленной работы. Это выяснили исследователи SuperJob.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы готовы 39% барнаульцев. По их расчетам, сокращение дохода компенсирует не только удобство графика, но и отсутствие расходов на транспорт и питание вне дома.

Ради удаленки каждый пятый (21%) согласен отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый (10%) — от 10%

«уступить» на 15% готовы 2% опрошенных, на 20% и 25% — по 3%.

Однако не согласны на меньшую зарплату ради дистанта 40% горожан.

В основном идти на финансовые жертвы не готовы мужчины При этом среди граждан старше 45 лет их больше, чем среди тех, кому еще не исполнилось 35.

Барнаульцы с зарплатой от 80 тыс. руб. противятся снижению уровня дохода чаще, чем те, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц.

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