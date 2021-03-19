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Экономика

Новак поручил главам двух Алтаев подумать над вариантами объединения тарифов в энергетике

Власти задумывают объединить два Алтая в одну тарифную зону в энергетике, но тогда в Алтайском крае цены на свет вырастут, а в республике резко упадут. Вице-премьер правительства, министр энергетики Александр Новак обсудил это с главами регионов и призвал не допустить такого развития событий.

ЛЭП.
ЛЭП.
открытые источники (CC0)

Пока тариф в Республике Алтай составляет 5,36 рубля за кВт, в Алтайском крае — 4,29 рубля за кВт, сообщают в краевом правительстве.

При этом порядка 80% жителей Алтайского края оплачивают электроэнергию с понижающим коэффициентом (от 0,783 до 0,815). Примерно такая же ситуация в Республике Алтай.

Для всех остальных потребителей тарифы в Республике Алтай выше, чем в Алтайском крае почти на 70%.

В то же время объем потребления электроэнергии в целом в республике в 16 раз меньше, чем в Алтайском крае.

«Таким образом, при создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся — в Республике Алтай или Алтайском крае, — будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5 — 2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края», — заявили краевые власти.

Виктор Томенко и Александр Новак.
Виктор Томенко и Александр Новак.
altairegion22.ru.

На совещании с Новаком обсуждалось, как этого не допустить. Тарифная нагрузка на жителей Алтайского края не должна возрасти. Только при решении этого вопроса возможна реализация проекта по объединению тарифных зон.

«По итогам совещания федеральным органам власти даны указания проанализировать совместно с обоими регионами все выработанные варианты такого решения и определить наиболее оптимальный из них», — подытожили в правительстве края.

Чья идея

Автор инициативы об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии в смежных регионах. — вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

Единые тарифы для соседних регионов должны повысить инвестиционную привлекательность субъектов с низким уровнем экономического развития, считает он.

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