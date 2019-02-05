Новая стратегия: IKEA собирается сдавать мебель в аренду

«Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров», — пояснил Турбьорн Леф, исполнительный директор группы Inter IKEA, которой принадлежат права на бренд и интеллектуальную собственность компании.

Крупнейший в мире продавец мебели хочет не просто реализовывать товары, но и обеспечить их повторное использование, а также собирается открыть магазины в новом формате, пишет bfm.ru. Это часть новой стратегии IKEA.

Осенью 2017 года руководство IKEA объявило список российских городов, где планирует развитие в ближайшие годы. Барнаул снова не вошел в их число, несмотря на то, что в 2015-м IKEA включила краевую столицу в число городов, интересных для развития.