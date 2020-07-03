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Экономика

Как коронавирус может привести мир к новой Великой депрессии

Футуролог из США Питер Шварц считает, что при наихудшем сценарии с пандемией коронавируса мир может погрузиться в новую Великую депрессию. Слова эксперта передает lenta.ru со ссылкой на издание Mirror.

Кризис.
Кризис.
ССО

Специалист объяснил, что крайне важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире». «Это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой», — пояснил Шварц.

Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех «каскадных кризисов»: здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства. По его словам, мир уже переживает «некоторый экономический кризис», торговую войну, «которая сейчас усиливается», социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter и, наконец, «кризис лидерства в некоторых странах».

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии.

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