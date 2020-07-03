Как коронавирус может привести мир к новой Великой депрессии

Специалист объяснил, что крайне важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире». «Это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой», — пояснил Шварц.
Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех «каскадных кризисов»: здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства. По его словам, мир уже переживает «некоторый экономический кризис», торговую войну, «которая сейчас усиливается», социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter и, наконец, «кризис лидерства в некоторых странах».
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии.