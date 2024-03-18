18 марта
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Экономика

Новые рынки сбыта и уход от ошибок: участников нацпроекта «Производительность труда» научат экспорту

Возможность освоить налаживание экспорта и избежать при этом допущения ошибок предоставляет для участников национального проекта «Производительность труда» программа «Акселератор экспортного роста».

Участников нацпроекта «Производительность труда» научат экспорту по программе «Акселератор экспортного роста».
Участников нацпроекта «Производительность труда» научат экспорту по программе «Акселератор экспортного роста».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Данную программу реализуют Минэкономразвития России и Школа экспорта РЭЦ. Специально подготовленные наставники помогают пройти все шаги по циклу экспортного проекта и избежать распространенных ошибок. Отдельные блоки программы освещают тематику ведения экспортной деятельности в условиях санкционного давления, получения сертификации и разрешений для экспорта, а также продвижения товаров и услуг на территориях дружественных стран.

Итогом же обучения станет готовность к освоению новых рынков сбыта или расширению географии продаж, заключению новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Российской Федерацией.

Обучение по программе «Акселератор экспортного роста» — одна из системных мер поддержки предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». В Алтайском крае с 2019 года по этой программе подготовлен 31 специалист, — рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Пройти обучающий курс можно на безвозмездной основе в формате онлайн. Старт ближайшего потока запланирован на 18 марта, а следующего – 15 апреля. Регистрация доступна по ссылке: https://exportedu.ru/CREG.

СПРАВКА

Школа экспорта РЭЦ являет собой лицензированную образовательную организацию, созданную на базе Российского экспортного центра для реализации образовательных и акселерационных программ для российского бизнеса. Школа оказывает информационно-образовательную поддержку экспортно ориентированным предприятиям для выхода на международный уровень торговли и повышения эффективности экспортных поставок.

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