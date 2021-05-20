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Экономика

Новые 100 рублей похожи на 100 евро, но только внешне. В ЦБ рассказали про обновления

Зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал «Российской газете», что обновленная 100-рублевая банкнота вызовет ассоциации с евро.

Сто рублей.
Сто рублей.
pixabay.com

Алексеев отметил, что на купюрах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

«Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», — объяснил он.

Цвет банкноты будет напоминать нынешние 100 рублей, но оттенок сделают другим.

Зампред ЦБ заверил, что обновленные купюры будут отличаться от тех денег, которые используют в еврозоне.

Ранее сообщалось, что на новой 100-рублевке изобразят Красную Площадь, Шуховскую башню, центр «Зарядье» и здание МГУ.

Банкноты поступят в обращение в 2022 году. В 2023 году выпустят новые купюры в 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

Ранее мэр Красноярска, изображенного на бумажных 10 рублях, предложил каждые 20 лет менять города на купюрах.

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