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Жизнь
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Мэр Красноярска предложил каждые 20 лет менять города на купюрах

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram предложил менять изображения городов на российских купюрах каждые 20 лет.

Купюра 10 тысяч рублей образца 1995 года.
Купюра 10 тысяч рублей образца 1995 года.
wikipedia.org

Напомним, Центробанк решил изменить дизайн банкнот — на них будут новые города и «усиленная защита». В итоге бумажная десятка потеряет изображение Красноярска.

«Десятка с красноярским Коммунальным мостом, Часовней и ГЭС нам всем очень дорога. Она сменила советскую розовую купюру с профилем Ленина, появилась в тот момент, когда купюры с городами были диковинкой, и мы все очень гордились тем, что наш родной Красноярск представлен на самой ходовой банкноте», — отметил Еремин.

В 2009 году, отметил мэр, вышли десятирублевые монеты, которые стали более удобными. Тогда купюра стала превращаться в интересный сувенир.

Еремин попросил красноярцев воспринимать без печали и уныния известие о ротации городов на купюрах, поскольку Красноярск уже навсегда останется в мировой нумизматике.

«Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией», — подчеркнул мэр.

В заключение предложил поискать возможности для прославления региона другими замечательными событиями и достопримечательностями.

Ранее в Центробанке прокомментировали информацию о появлении в России банкнот в 10 тысяч рублей.

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