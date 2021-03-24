Мэр Красноярска предложил каждые 20 лет менять города на купюрах

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram предложил менять изображения городов на российских купюрах каждые 20 лет.

Напомним, Центробанк решил изменить дизайн банкнот — на них будут новые города и «усиленная защита». В итоге бумажная десятка потеряет изображение Красноярска.

«Десятка с красноярским Коммунальным мостом, Часовней и ГЭС нам всем очень дорога. Она сменила советскую розовую купюру с профилем Ленина, появилась в тот момент, когда купюры с городами были диковинкой, и мы все очень гордились тем, что наш родной Красноярск представлен на самой ходовой банкноте», — отметил Еремин.

В 2009 году, отметил мэр, вышли десятирублевые монеты, которые стали более удобными. Тогда купюра стала превращаться в интересный сувенир.

Еремин попросил красноярцев воспринимать без печали и уныния известие о ротации городов на купюрах, поскольку Красноярск уже навсегда останется в мировой нумизматике.

«Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией», — подчеркнул мэр.

В заключение предложил поискать возможности для прославления региона другими замечательными событиями и достопримечательностями.

Ранее в Центробанке прокомментировали информацию о появлении в России банкнот в 10 тысяч рублей.