«Новые зори». Вышла финальная видеопрезентация лучшего проекта социального предпринимательства в сфере социального обслуживания

Новая видеопрезентация о победителях регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» уже на канале ЦИСС Алтайского фонда МСП . На этот раз зрителям рассказали о медико-социальном пансионате «Новые зори» .

Частный пансионат готов принять пожилых людей на постоянное проживание, также можно воспользоваться дневным размещением. При этом в «Новых зорях» гарантируют уход за людьми в преклонном возрасте с различными заболеваниями. Также для них будет организовано эффективное лечение и интересный совместный досуг.

В 2020 году пансионат «Новые зори» стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания».

Жизнь должна иметь смысл

Аркадий Вахлов, учредитель пансионата, убежден в том, что пожилые люди нередко беспокоятся о том, что создают хлопоты членам семьи.

Аркадий Вахлов,

социальный предприниматель , учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:

— Они чувствуют себя обузой. В таких случаях помогают пансионаты, где пожилые люди живут в большом и дружном коллективе. Тогда жизнь сразу обретает смысл.

Социальный предприниматель рассказал, что идея о создании пансионата витала в воздухе. Правда, по-настоящему комфортных и передовых центров — единицы. Этого совсем недостаточно, считает Вахлов, поэтому он решил изменить ситуацию.

Аркадий Вахлов,

социальный предприниматель , учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:

— Имели значение и личные обстоятельства — о моей маме заботилась сиделка. Так что эта тема была мне близка.

Медико-социальный пансионат «Новые Зори». Источник: nzori22.ru

Чем выделяется социальный предприниматель

Вахлов признается, что всю жизнь рассуждает как предприниматель, поскольку «видит перспективы там, где другие видят проблемы». Но быть социальным предпринимателем — это особая миссия.

Аркадий Вахлов,

социальный предприниматель , учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:

— Социальное предпринимательство — это когда человек не просто получает прибыль самым простейшим способом, а прежде всего думает об обществе.

Справка о конкурсе

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали 6 алтайских компаний — они будут представлять регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.