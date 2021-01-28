«Новые зори». Вышла финальная видеопрезентация лучшего проекта социального предпринимательства в сфере социального обслуживания

Частный пансионат готов принять пожилых людей на постоянное проживание, также можно воспользоваться дневным размещением. При этом в «Новых зорях» гарантируют уход за людьми в преклонном возрасте с различными заболеваниями. Также для них будет организовано эффективное лечение и интересный совместный досуг.
В 2020 году пансионат «Новые зори» стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания».
Жизнь должна иметь смысл
Аркадий Вахлов, учредитель пансионата, убежден в том, что пожилые люди нередко беспокоятся о том, что создают хлопоты членам семьи.
Аркадий Вахлов,
социальный предприниматель, учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:
— Они чувствуют себя обузой. В таких случаях помогают пансионаты, где пожилые люди живут в большом и дружном коллективе. Тогда жизнь сразу обретает смысл.
Социальный предприниматель рассказал, что идея о создании пансионата витала в воздухе. Правда, по-настоящему комфортных и передовых центров — единицы. Этого совсем недостаточно, считает Вахлов, поэтому он решил изменить ситуацию.
Аркадий Вахлов,
социальный предприниматель, учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:
— Имели значение и личные обстоятельства — о моей маме заботилась сиделка. Так что эта тема была мне близка.
Чем выделяется социальный предприниматель
Вахлов признается, что всю жизнь рассуждает как предприниматель, поскольку «видит перспективы там, где другие видят проблемы». Но быть социальным предпринимателем — это особая миссия.
Аркадий Вахлов,
социальный предприниматель, учредитель медико-социального пансионата «Новые зори»:
— Социальное предпринимательство — это когда человек не просто получает прибыль самым простейшим способом, а прежде всего думает об обществе.
Справка о конкурсе
Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали 6 алтайских компаний — они будут представлять регион на федеральном уровне.
Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).
Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.
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