Новым собственником алтайского предприятия «Кучуксульфат» стало государство

Как мы рассказывали ранее, Худайбирдин — второй гендиректор, которого назначило Росимущество после вступления в силу решения суда об изъятии акций «Кучуксульфата».
Ранее на его месте был Павел Крючков, который вступил в должность 21 июля 2022 года. 5 августа появилась информация, что у предприятия снова новый гендиректор — Худайбирдин.
В ЕГРЮЛ появились официально данные о смене и собственника завода 29 августа, и его генерального директора.
Что такое «Кучуксульфат»
«Кучуксульфат» — одно из крупнейших алтайских предприятий. Много лет входило в топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона.
Численность персонала на 1 января — 1247 человек, а чистая прибыль в 2021 году — более 1,1 млрд рублей. Расположено в поселке Степное озеро Благовещенского района.