31 августа
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Экономика

Новым собственником алтайского предприятия «Кучуксульфат» стало государство

Алтайское предприятие «Кучукасфальт» 29 августа перешло в руки государства, а генеральным директором стал Альберт Худайбирдин, пишет «Толк».

"Кучуксульфат".
"Кучуксульфат".
www.kuchuk.ru

Как мы рассказывали ранее, Худайбирдин — второй гендиректор, которого назначило Росимущество после вступления в силу решения суда об изъятии акций «Кучуксульфата».

Ранее на его месте был Павел Крючков, который вступил в должность 21 июля 2022 года. 5 августа появилась информация, что у предприятия снова новый гендиректор — Худайбирдин.

В ЕГРЮЛ появились официально данные о смене и собственника завода 29 августа, и его генерального директора.

Что такое «Кучуксульфат»

«Кучуксульфат» — одно из крупнейших алтайских предприятий. Много лет входило в топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона.

Численность персонала на 1 января — 1247 человек, а чистая прибыль в 2021 году — более 1,1 млрд рублей. Расположено в поселке Степное озеро Благовещенского района.

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