Новый арендатор барнаульского комбината «Индустриальный» начал сеять огурцы

Министр уточнил: полученную затем рассаду высадят в теплицу площадью 2 га. В начале октября арендатор задействует еще одну теплицу аналогичных размеров. До следующего года планируется занять 10 га комбината.
ТК «Толмачовский», взявший барнаульское предприятие в аренду, уже трудоустроил 77 работников «Индустриального» — в основном это обслуживающий персонал и сотрудники теплиц. Остальные будут приняты до конца 2019 года. В общей сложности в штат войдут 192 человека.
Не решенным остается вопрос по подразделению «Индустриального» в Старобелокурихе, где имеется тепличный комплекс площадью 2 га. Как сообщил altapress.ru, Александр Чеботаев, арендатор пока не определился с судьбой этого объекта.
Если «Толмачовский» решит, что он им не интересен, теплице в Алтайском районе будут искать других управленцев.
Как уже сообщалось, тепличный комбинат «Индустриальный», 100% акций которого принадлежит регионе, решено было ликвидировать из-за финансовых проблем. Предприятие оказалось не в состоянии вести хозяйственную деятельность и продолжать модернизацию.
До того момента пока имущество его не продано, на площадке комплекса будет работать новосибирский арендатор.