Новый арендатор барнаульского комбината «Индустриальный» начал сеять огурцы

На тепличном комбинате «Индустриальный» в Барнауле, который в прошлом месяце перешел под управление новосибирскому арендатору, начали сев огурца. Об этом 16 сентября на аппаратном совещании у губернатора края сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Министр уточнил: полученную затем рассаду высадят в теплицу площадью 2 га. В начале октября арендатор задействует еще одну теплицу аналогичных размеров. До следующего года планируется занять 10 га комбината.

ТК «Толмачовский», взявший барнаульское предприятие в аренду, уже трудоустроил 77 работников «Индустриального» — в основном это обслуживающий персонал и сотрудники теплиц. Остальные будут приняты до конца 2019 года. В общей сложности в штат войдут 192 человека.

Не решенным остается вопрос по подразделению «Индустриального» в Старобелокурихе, где имеется тепличный комплекс площадью 2 га. Как сообщил altapress.ru, Александр Чеботаев, арендатор пока не определился с судьбой этого объекта.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Если «Толмачовский» решит, что он им не интересен, теплице в Алтайском районе будут искать других управленцев.

Как уже сообщалось, тепличный комбинат «Индустриальный», 100% акций которого принадлежит регионе, решено было ликвидировать из-за финансовых проблем. Предприятие оказалось не в состоянии вести хозяйственную деятельность и продолжать модернизацию.

До того момента пока имущество его не продано, на площадке комплекса будет работать новосибирский арендатор.