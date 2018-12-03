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Экономика
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Новый инвестор в Новоалтайске займется производством кофе и арахисовой пасты

В Новоалтайске, имеющем статус территории опережающего развития (ТОР), появился новый инвестор. Заявку компании «Трамони» на присвоение статуса резидент 28 ноября одобрили в минэкономразвития России, сообщили в аналогичном краевом ведомстве. Предприятие будет производить пакетированный кофе и арахисовую пасту.

Новоалтайск
Новоалтайск

Компанию «Трамони» зарегистрировали в Новоалтайске в августе 2018 года.

Инвестиции в проект составят порядка 30 млн рублей. На новом предприятии планируется трудоустроить не менее 25 человек.

Инвестор уже приступил к реализации проекта — приобрел часть оборудования. Сейчас производится монтаж и пуско-наладка. Технический запуск запланирован на декабрь 2018 года.

Тем временем на сайте компании говорится, что производство уже налажено. Его объем превышает 16 млн упаковок кофе в месяц. На предприятии есть собственная лаборатория по проверке входящего сырья и готовой продукции.

Компания также производит арахисовую пасту под ТМ Kushnarev. Она есть как в небольших баночках, так и в контейнерах (до 33 кг) и бочках (до 220 кг).

У компании есть представительство в Москве.

По данным налоговой службы, владельцами «Трамони» являются Анна Колеватова и Ольга Кушнарева. Им также принадлежит компания «Созвездие льва» в Барнауле, которая в числе прочего занимается продажей чая, кофе, шоколада и т.д.

Первым работающим резидентом ТОР в Новоалтайске стала «Покровская сыроварня», которую запустил предприниматель Иван Газукин. По данным на конец июля, здесь уже производилось около 1 тонны продукции в сутки. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 200 млн рублей. Основной рынок сбыта предприятия — регионы европейской части России.

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