Новый инвестор в Новоалтайске займется производством кофе и арахисовой пасты

Компанию «Трамони» зарегистрировали в Новоалтайске в августе 2018 года.
Инвестиции в проект составят порядка 30 млн рублей. На новом предприятии планируется трудоустроить не менее 25 человек.
Инвестор уже приступил к реализации проекта — приобрел часть оборудования. Сейчас производится монтаж и пуско-наладка. Технический запуск запланирован на декабрь 2018 года.
Тем временем на сайте компании говорится, что производство уже налажено. Его объем превышает 16 млн упаковок кофе в месяц. На предприятии есть собственная лаборатория по проверке входящего сырья и готовой продукции.
Компания также производит арахисовую пасту под ТМ Kushnarev. Она есть как в небольших баночках, так и в контейнерах (до 33 кг) и бочках (до 220 кг).
У компании есть представительство в Москве.
По данным налоговой службы, владельцами «Трамони» являются Анна Колеватова и Ольга Кушнарева. Им также принадлежит компания «Созвездие льва» в Барнауле, которая в числе прочего занимается продажей чая, кофе, шоколада и т.д.
Первым работающим резидентом ТОР в Новоалтайске стала «Покровская сыроварня», которую запустил предприниматель Иван Газукин. По данным на конец июля, здесь уже производилось около 1 тонны продукции в сутки. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 200 млн рублей. Основной рынок сбыта предприятия — регионы европейской части России.