Семья известных на Алтае айтишников-сыроделов отправляет первую партию продукции в Москву

По словам Ивана Газукина, исполнительного директора компании «Покровская сыроварня», к отгрузке готовят два вида сыров: классический полутвердый и сыр со вкусом карамели.
На промышленные объемы предприятие вышло в середине июля. Сейчас сыроварня вырабатывает около 1 тонны продукции в сутки.
Иван Газукин,
исполнительный директор компании «Покровская сыроварня»:
Ежедневно нам поступают предложения о сотрудничестве внутри региона, но планы в этом отношении мы пока менять не собираемся. Основная часть наших сыров будет отгружаться в европейскую часть страны.
Напомним, «Покровскую сыроварню» построили братья Иван и Денис Газукины. Последний известен в крае как крупных ИТ-предприниматель. Стоимость предприятия составляет более 200 млн рублей. Все средства частные.
Предприятие по переработке молока стало первым работающим резидентом на территории опережающего развития в Новоалтайске.