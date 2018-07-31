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Семья известных на Алтае айтишников-сыроделов отправляет первую партию продукции в Москву

Новое предприятие по переработке молока «Покровская сыроварня» в ближайшее время намерено отправить первую партию сыров. Отгрузка назначена на конец текущей недели. Сейчас завод работает с крупным оптовиком, поставляющим алтайскую продукцию в Москву и Санкт-Петербург.

В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню"
В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню"
Из архива редакции

По словам Ивана Газукина, исполнительного директора компании «Покровская сыроварня», к отгрузке готовят два вида сыров: классический полутвердый и сыр со вкусом карамели.

На промышленные объемы предприятие вышло в середине июля. Сейчас сыроварня вырабатывает около 1 тонны продукции в сутки.

Иван Газукин,
исполнительный директор компании «Покровская сыроварня»:

Ежедневно нам поступают предложения о сотрудничестве внутри региона, но планы в этом отношении мы пока менять не собираемся. Основная часть наших сыров будет отгружаться в европейскую часть страны.

Напомним, «Покровскую сыроварню» построили братья Иван и Денис Газукины. Последний известен в крае как крупных ИТ-предприниматель. Стоимость предприятия составляет более 200 млн рублей. Все средства частные.

Предприятие по переработке молока стало первым работающим резидентом на территории опережающего развития в Новоалтайске.

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