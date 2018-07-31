Семья известных на Алтае айтишников-сыроделов отправляет первую партию продукции в Москву

Новое предприятие по переработке молока «Покровская сыроварня» в ближайшее время намерено отправить первую партию сыров. Отгрузка назначена на конец текущей недели. Сейчас завод работает с крупным оптовиком, поставляющим алтайскую продукцию в Москву и Санкт-Петербург.