Новый налог может появиться в России. Пока мало известно, но уже очень интересно

В России может появиться новый налог — на старательскую деятельность, пишут « Известия » со ссылкой на готовящийся законопроект Минфина.

Налог затронет всех, кто захочет заняться старательской деятельностью. Для этого придется пройти регистрацию на специально созданной онлайн-платформе.

«Законопроект должен быть представлен в правительство России в сентябре и внесен в Госдуму в ноябре 2021 года», — сообщили изданию в Минфине.

При этом, как уточнили в ведомстве, сначала необходимо принять закон о старательской деятельности, который бы определил это понятие.

По данным издания, законопроект Минвостокразвития «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» разработали в мае 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.

Инициатива легализует добычу золота частными лицами. Согласно документу, граждане смогут выбирать участки земли после регистрации индивидуальными предпринимателями.

По мнению экспертов, налог должен быть как для самозанятых, поскольку неразумная сумма может отпугнуть граждан.

Ранее altapress.ru рассказал, каким образом алтайские налоговики в кризисный 2020 год собрали еще больше налогов и платежей.