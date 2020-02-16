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Экономика

Новый премьер Мишустин хочет снизить для россиян выплаты по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

В документе, размещенном на сайте кабмина говорится, что первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с Центробанком должны до 16 марта представить премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующие предложения, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Кроме того, Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром поручено в те же сроки представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование населения о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, пишет РИА Новости.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

На заседании правительства Мишустин обратил внимание на то, что ипотека в России очень дорогая, и призвал изменить эту ситуацию.

По его словам, это возможно сделать, если оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования.

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