Новый премьер Мишустин хочет снизить для россиян выплаты по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.

В документе, размещенном на сайте кабмина говорится, что первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с Центробанком должны до 16 марта представить премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующие предложения, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Кроме того, Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром поручено в те же сроки представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование населения о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, пишет РИА Новости.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

На заседании правительства Мишустин обратил внимание на то, что ипотека в России очень дорогая, и призвал изменить эту ситуацию.

По его словам, это возможно сделать, если оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования.