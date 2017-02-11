Новое правительство вернулось к идее снизить страховые взносы для работодателей

Правительство России возобновило дискуссию, начатую при команде экс-премьера Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов для работодателей, пишут « Ведомости » со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сейчас изучаются варианты уменьшения общей ставки с 30% до 23−25%.

«Но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается», — рассказали источники газеты.

Примечательно, что в 2017—2018 годах власти обсуждали такую инициативу — снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

В итоге ограничились «половиной маневра» — повысили НДС до 20%. Это мотивировали необходимостью брать откуда-то деньги на национальные проекты президента России Владимира Путина.

Снижения нагрузки на труд представители бизнеса так и не дождались.

Как полагают эксперты, в случае если новое правительство примет положительное решение, то это может обелить рынок труда, а также привести к росту доходов населения и экономики.