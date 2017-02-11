Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Новое правительство вернулось к идее снизить страховые взносы для работодателей

Правительство России возобновило дискуссию, начатую при команде экс-премьера Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов для работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Работодатели активно ищут менеджеров по продажам
Работодатели активно ищут менеджеров по продажам
фото из интернета

По данным издания, сейчас изучаются варианты уменьшения общей ставки с 30% до 23−25%.

«Но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается», — рассказали источники газеты.

Примечательно, что в 2017—2018 годах власти обсуждали такую инициативу — снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

В итоге ограничились «половиной маневра» — повысили НДС до 20%. Это мотивировали необходимостью брать откуда-то деньги на национальные проекты президента России Владимира Путина.

Снижения нагрузки на труд представители бизнеса так и не дождались.

Как полагают эксперты, в случае если новое правительство примет положительное решение, то это может обелить рынок труда, а также привести к росту доходов населения и экономики.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость