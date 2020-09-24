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Экономика

Соседу повезло. Новосибирская область получит 1 млрд рублей на четыре долгостроя

Новосибирской области выделят миллиард рублей на завершение строительства четырех долгостроев, квартиры в которых ждут 900 семей, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Дольщики в Екатеринбурге написали на здании "Путин, помоги!".
Дольщики в Екатеринбурге написали на здании "Путин, помоги!".
Дмитрий Клименко vk.com/incekb

Решение о выделении миллиарда принял Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков. Речь идет о домах, за которые взялись «недобросовестные застройщики» — компании «ОбьСтрой» и «Неоград-Инвест».

Миллиардную субсидию предоставляют на условиях софинансирования: в бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено 289,5 млн рублей.

«Это позволит начать работы по достройке четырех наиболее проблемных объектов региона — домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, и дома в городе Обь на ул. Калинина, 20», — отметили в правительстве региона.

Ввести недострои в эксплуатацию планируют в 2021 году. Одобрение федерального финансирования, подчеркнул министр регионального строительства Иван Шмидт, это также сигнал местному Фонду защиты прав дольщиков.

Кроме того, правительство области направило в адрес гендиректора ППК «Фонд» просьбу рассмотреть возможность запустить те же механизмы еще по трем домам, где жилье должны получить 550 семей.

Ранее в Барнауле дольщики скандального долгостроя на Павловском тракте наконец-то получили шанс запустить фейерверк.

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