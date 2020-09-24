Соседу повезло. Новосибирская область получит 1 млрд рублей на четыре долгостроя

Решение о выделении миллиарда принял Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков. Речь идет о домах, за которые взялись «недобросовестные застройщики» — компании «ОбьСтрой» и «Неоград-Инвест».
Миллиардную субсидию предоставляют на условиях софинансирования: в бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено 289,5 млн рублей.
«Это позволит начать работы по достройке четырех наиболее проблемных объектов региона — домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, и дома в городе Обь на ул. Калинина, 20», — отметили в правительстве региона.
Ввести недострои в эксплуатацию планируют в 2021 году. Одобрение федерального финансирования, подчеркнул министр регионального строительства Иван Шмидт, это также сигнал местному Фонду защиты прав дольщиков.
Кроме того, правительство области направило в адрес гендиректора ППК «Фонд» просьбу рассмотреть возможность запустить те же механизмы еще по трем домам, где жилье должны получить 550 семей.
Ранее в Барнауле дольщики скандального долгостроя на Павловском тракте наконец-то получили шанс запустить фейерверк.