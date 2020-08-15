Дольщики скандального долгостроя в Барнауле получили шанс запустить фейерверк

Вторая блок-секция многострадальной новостройки по Павловскому тракту, 291 введена в эксплуатацию, дольщики начали получать ключи, сообщает официальный Instagram администрации Барнаула. Ранее дольщики утверждали, что долгожданную сдачу в эксплуатацию получили шанс запустить фейерверк отметят фейерверком.

В администрации Барнаула рассказали, что госинспекция Алтайского края выдала заключение о соответствии построенной второй блок-секции многоквартирного дома по Павловскому тракту, 291 требованиям технических регламентов и проектной документации.

Объект отвечает требованиям энергоэффективности и оснащенности приборами учета, говорится в документе.



На основании заключения госинспекции городской комитет по строительству, архитектуре и развитию выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилых помещений в третьем и четвертом подъездах дома. Владельцам 187 квартир начали выдавать ключи.

Пальма и Рыжик ждут новых хозяев на Павловском тракте , 291. Предоставлено altapress.ru.

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Этот многоквартирный дом возводился на средства дольщиков с 2014 года. Он превратился в долгострой из-за банкротства компании «СтройГАЗ», выступавшей подрядчиком. Сроки сдачи дома неоднократно переносились. Весной дольщики сообщили Altapress.ruчто готовы выйти на митинг , если завершение строительства не будет организовано.

В феврале 2020 года в эксплуатацию сдали первую блок-секцию (первый и второй подъезды), сдача второй, как рассказывали Altapress.ru дольщики, планировалась в июле (подъезды № 3,4) — по этому поводу они обещали запустить фейерверк.

«Будет большое новоселье, уже договорились, кто и за что отвечает — салют, шашлык, чача», — поделился один из них.

И вот теперь все документы подписаны, стройка почти завершена. Работы на площадях встроенно-пристроенного магазина продолжаются.