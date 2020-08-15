Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 августа 18°C
Недвижимость

Дольщики скандального долгостроя в Барнауле получили шанс запустить фейерверк

Вторая блок-секция многострадальной новостройки по Павловскому тракту, 291 введена в эксплуатацию, дольщики начали получать ключи, сообщает официальный Instagram администрации Барнаула. Ранее дольщики утверждали, что долгожданную сдачу в эксплуатацию получили шанс запустить фейерверк отметят фейерверком.

Дом на Павловском тракте, 291. Барнаул.
Дом на Павловском тракте, 291. Барнаул.
@barnaul.official.gorod

В администрации Барнаула рассказали, что госинспекция Алтайского края выдала заключение о соответствии построенной второй блок-секции многоквартирного дома по Павловскому тракту, 291 требованиям технических регламентов и проектной документации.

Объект отвечает требованиям энергоэффективности и оснащенности приборами учета, говорится в документе.

На основании заключения госинспекции городской комитет по строительству, архитектуре и развитию выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилых помещений в третьем и четвертом подъездах дома. Владельцам 187 квартир начали выдавать ключи.

Пальма и Рыжик ждут новых хозяев на Павловском тракте, 291.
Пальма и Рыжик ждут новых хозяев на Павловском тракте, 291.
Предоставлено altapress.ru.


Этот многоквартирный дом возводился на средства дольщиков с 2014 года. Он превратился в долгострой из-за банкротства компании «СтройГАЗ», выступавшей подрядчиком. Сроки сдачи дома неоднократно переносились. Весной дольщики сообщили Altapress.ru, что готовы выйти на митинг, если завершение строительства не будет организовано.

В феврале 2020 года в эксплуатацию сдали первую блок-секцию (первый и второй подъезды), сдача второй, как рассказывали Altapress.ru дольщики, планировалась в июле (подъезды № 3,4) — по этому поводу они обещали запустить фейерверк.

«Будет большое новоселье, уже договорились, кто и за что отвечает — салют, шашлык, чача», — поделился один из них.

И вот теперь все документы подписаны, стройка почти завершена. Работы на площадях встроенно-пристроенного магазина продолжаются.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость