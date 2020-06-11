Кирпичная война. Строительная «дочка» мэрии Барнаула «засушила» счета давнего партнера

Оптимисты из числа дольщиков барнаульского дома на Павловском тракте, 291 уже в июле планируют получить ключи от своих квартир. Между тем, застройщик «Барнаулкапстрой» и изгнанный из проекта генподрядчик «Сибресурс» через суд добились взаимного ареста банковских счетов. Затеянная в рамках нескольких исков тяжба только разворачивается. При этом «Барналкапстрой» 22 мая предупредил дольщиков о «возможных негативных последствиях» при покупке квартир в другом проекте — ЖК «Клевер Парк» на ул. Советской Армии.

Тандем распался

Принадлежащее мэрии города предприятие «Барнаулкапстрой» («БКС») и компанию «Сибресурс» предпринимателя Александра Емельянова давно связывали разные совместные проекты. Последним в этой партнерском тандеме оказалось участие «Сибресурса» в качестве генподрядчика строительства многоквартирного дома на Павловском тракте, 291.

Сроки завершения строительства, как сообщал altapress.ru, неоднократно срывались, в Барнауле вновь зазвучал неприятный термин «обманутые дольщики».

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Этой весной разборки вокруг проблемного дома максимально вылились в публичную плоскость. Главе Барнаула Вячеславу Франку на экстренных заседаниях специальной комиссии пришлось морщиться, но лично давать обещания клиентам муниципального «Барнаулкапстроя». Ситуацию осложняло задержание правоохранительными органами руководителя предприятия Александра Канакова и «строительного» вице-мэра Сергея Демина. В общем, это даже не скандал, а огромное пятно на репутации мэрии. Его по-строительному не закрасишь.

Павловский тракт , 291. «Барнаулкапстрой».

Санкции по отношению к «Сибресусру» Франк и его команда сначала применили не самые жесткие: генподрядчика отстранили от участия в проекте на Павловском тракте, 291, заявив о его долге перед «БКС» в размере 57 млн рублей.

Дольщикам мэр пообещал сдать дом в эксплуатацию в течение июня текущего года. И вот — наступил июнь.

Счета под арест

А что же партнеры? Сейчас в судах есть несколько их взаимных исков. Плюсом в противостояние с «БКС» активно включилась аффилированная с «Сибресурсом» компания «СДЛ-Групп».

Стройка. СС0

Ее отличное «знание темы» демонстрирует такой факт: в арбитражном деле документы по спорной крупной сделке от имени участников с обеих сторон подписаны одним человеком — Александром Канаковым. Только в первом случае он являлся учредителем «СДЛ-Групп», во втором поставил визу в качестве директора «Барнаулкапстроя». И на это прямо указала арбитражный судья Виктория Зверева.

Интересные события несколько дней назад произошли в рамках другого дела. 4 июня Арбитражный суд Алтайского края, рассматривая спор о сумме в 2,5 млн рублей, по заявлению «БКС» наложил арест на имеющиеся и поступающие на счета «Сибресурса» денежные средства. Обеспечительные меры также наложены на имущество строительной компании.

В этом споре юристы «Барнаулкапстроя» указывают, что в настоящее время к «Сибресурсу» предъявлены иски на общую сумму более 69,5 млн рублей, при этом уставный капитал ответчика не превышает 64 млн рублей. По подсчетам тех же представителей «БКС», за последние три года к оппоненту поданы иски на 110,2 млн рублей.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Арбитражный суд, вводя обеспечительные меры, указал, что проанализированный бухгалтерский баланс компании «Сибресурс» «свидетельствует о высокой степени вероятности банкротства».

Зеркальный ответ

Специалисты, которые сейчас отслеживают арбитражные перипетии между бывшими партнерами, обратили внимание: поддержанное судом заявление «БКС» о введении обеспечительных мер — это абсолютно зеркальный ответ на недавние действия компании «Сибресурс».

Дело в в том, что 19 мая судья Денис Музюкин рассмотрел заявление «Сибресурса» и наложил арест на счета и имущество самого «Барнаулкапстроя». Но только в пределах суммы иска по делу — 442 тыс. рублей.

Судя по определению суда, Дениса Музюкина убедили несколько аргументов со стороны компании Александра Емельянова.

«Барнаулкапстрой» продает необычные квартиры архив компании «Барнаулкапстрой»

Так, со ссылкой на отчет «БСК» юристы «Сибресурса» указывали на предбанкротное состояние крупнейшего строительного предприятия мэрии Барнаула. За три последних года против «Барнаулкапстроя» было подано 58 исков на 40 млн рублей, а за минувшие 12 месяцев — 25 заявлений на 18 млн рублей, говорится в материалах суда.

При этом судье для принятия решения о введении обеспечительных мер в отношении «БКС» показался достаточным финансовый анализ деятельности предприятия за 2018 год, подготовленный веб-сервисом «Контур.Эксперт» (определенного рода информация из интернета теперь может считаться надлежащим доказательством в арбитражном суде — Прим. altapress.ru).

«Будет большой салют!»

У дольщиков многоэтажного дома по Павловскому тракту, 291 сейчас более приземленные заботы. Собственники квартир во второй блок-секции, которую и начали активно достраивать весной под контролем мэра Франка, переплюнув через левое плечо, говорят, что планирует получить ключи и заселиться уже в июле.

«Будет большое новоселье, уже договорились, кто и за что отвечает — салют, шашлык, чача», — поделился один из этих клиентов «Барнаулкапстроя». Правда он не уточняет, в чью именно честь запустят фейерверк.

А квартиры в сданной ранее первой блок-секции ждут скорого ремонта — по информации altapress.ru, между собственниками и руководством «БКС» достигнута договоренность об устранении имеющихся строительных недоделок.

То есть, в скором времени все 374 квартиры на Павловском тракте, 291 станут обитаемыми. Поживем — увидим.

Справка. Что не так в «Клевер Парке»

22 мая предприятие «Барнаулкапстрой» разместило на своем сайте объявление под грифом «Внимание!».

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Компания выступила с предостережением участников долевого строительства от приобретения не у застройщика АО СЗ «Барнаулкапстрой» объектов в жилых домах по адресам: ул. Советской Армии, 83 и ул. Советской Армии, 83-а (ЖК «Клевер Парк»).

«В настоящее время между „БКС“ и бывшей подрядной организации ведутся судебные разбирательства по вопросу ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Обращаем внимание, что приобретение объектов долевого строительства не напрямую у застройщика чревато наступлением негативных последствий в виде причинения материального ущерба в результате недобросовестных действий третьих лиц», — указано в заявлении компании.