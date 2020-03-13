Дольщикам «Барнаулкапстроя» назвали дату возобновления работ на их доме-долгострое

Вечером 12 марта городская комиссия под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка провела еще одну важную встречу с инициативной группой участников долевого строительства проблемного дома на Павловском тракте, 291. По ее итогам выяснилось, что пока власть и привлеченный бизнес готовы держать слово перед покупателями не сданных квартир.

Комиссия во главе с Франком заверила дольщиков: 16 марта на объект будут завезены необходимые стройматериалы, а на следующий день на долгострой зайдут подрядчики компании «Строительная перспектива» бизнесмена Андрея Комякова.

Сам Комяков, к которому мэрия ранее обратилась за помощью в сложившейся ситуации, также присутствовал на встрече с дольщиками и актуальность заявленного графика подтвердил.

«Нам было сказано, что в этом графике возможны какие-то минимальные корректировки, не зависящие от воли администрации и нового подрядчика. Но отвечать за них будет Вячеслав Генрихович лично», — сообщил Altapress.ru один из дольщиков по итогам встречи.

Кроме того, граждан заверили, что вопрос с источником финансирования работ полностью решен. Правда, сам источник назван не был.

Дольщики оптимистично надеются, что дом на Павловском тракте, 291 будет готов к заселению не позднее 30 июня текущего года.

ЖК «Олимпийский» ( визуализация). архив компании «Династия Девелопмент»

Следующее заседание городской комиссии назначено на 19 марта. В этот день будет поднят вопрос об устранении недочетов в квартирах уже заселенной блок-секции, качество работ в которых вызывает у дольщиков серьезные нарекания.

Напомним, на предыдущей встрече 3 марта мэрия города впервые назвала дольщикам ключевые детали своего антикризисного плана по этому дому. В нем было три пункта: