Дольщикам «Барнаулкапстроя» назвали дату возобновления работ на их доме-долгострое

Комиссия во главе с Франком заверила дольщиков: 16 марта на объект будут завезены необходимые стройматериалы, а на следующий день на долгострой зайдут подрядчики компании «Строительная перспектива» бизнесмена Андрея Комякова.
Сам Комяков, к которому мэрия ранее обратилась за помощью в сложившейся ситуации, также присутствовал на встрече с дольщиками и актуальность заявленного графика подтвердил.
«Нам было сказано, что в этом графике возможны какие-то минимальные корректировки, не зависящие от воли администрации и нового подрядчика. Но отвечать за них будет Вячеслав Генрихович лично», — сообщил Altapress.ru один из дольщиков по итогам встречи.
Кроме того, граждан заверили, что вопрос с источником финансирования работ полностью решен. Правда, сам источник назван не был.
Дольщики оптимистично надеются, что дом на Павловском тракте, 291 будет готов к заселению не позднее 30 июня текущего года.
Следующее заседание городской комиссии назначено на 19 марта. В этот день будет поднят вопрос об устранении недочетов в квартирах уже заселенной блок-секции, качество работ в которых вызывает у дольщиков серьезные нарекания.
Напомним, на предыдущей встрече 3 марта мэрия города впервые назвала дольщикам ключевые детали своего антикризисного плана по этому дому. В нем было три пункта:
- предыдущий генеральный подрядчик «Сибресурс», сформировавший задолженность перед «Барнаулкапстроем» в сумме 57 млн рублей, отстраняется от участия в проекте;
- для завершения стройки необходимо около 70 млн рублей; финансовую помощь в этом и других вопросах окажет бизнесмен Андрей Комяков, владелец компании «Строительная перспектива»;
- сдать дом в эксплуатация планируется в июне текущего года.