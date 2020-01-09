Новосибирским детям разрешили бесплатно кататься с «обложенной тарифом» горки

Власти Новосибирска отреагировали на возмущение горожан и пообещали сделать бесплатной «Спиральную горку» в парке им. Кирова, пишет « НДН.инфо ».

За один короткий спуск по спирали, составленной из ледяных блоков на деревянной основе, с детей взимался единый тариф — 50 рублей. Об этом рассказал в своем Facebook представитель реготделения ОНФ Сергей Аверьяскин.

Кататься разрешали только на пластиковых круглых ледянках. Их можно было взять напрокат. Получается, что 40−50 раз прокатиться с горки — 2−2,5 тыс. рублей.

Директор парка Артем Бушаков отметил, что возмущение людей можно понять, поскольку непривычно оплачивать возможность для ребенка просто скатиться с горки.

«Дело в том, что горка была сооружена не на деньги муниципалитета, а на деньги инвестора, который хотел компенсировать затраты и еще немного заработать», — пояснил Бушаков.

Поскольку заработок на детях все-таки посчитали недопустимым, было решено, что с 9 января горка станет бесплатной.

Примечательно, что в полдень 9 января вход на горку был на замке, пишет издание. Но рядом стояли две очень маленьких деревянных горки.

По мнению Аверьяскина, горку пообещали сделать бесплатной не от возмущения горожан, а от того, что каникулы закончились.

«Дети и взрослые были на каникулах, с утра могли ходить и отдыхать вместе. А после 9-го взрослые уже на работе, и с детьми уже никто не пойдет. Я считаю, что данный факт — это просто постыдное и неумное действие местной власти», — подчеркнул активист ОНФ.

Стоит отметить, что в Новосибирске это не единственная платная горка. К примеру, платный ледовый городок стоит на набережной. Цена входа — 300 рублей. Если в бюджет заложить билеты, услуги и небольшой перекус, то семья из трех человек потратит 2−3 тыс. рублей.

Новосибирцев возмутил тот факт, что такая сумма — значительная часть реальной зарплаты в регионе. Для пенсионеров с внуками она и вовсе неподъемная.