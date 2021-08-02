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Экономика

Новосибирской молодежи пообещали выдать по 5 тыс. рублей на развлечения

В правительстве Новосибирской области заявили о скором выпуске «Пушкинских карт», которые оплатят молодежи посещение культурных мероприятий, сообщает Сибкрай.ru.

Музей "Мир камня".
Музей "Мир камня".
Алиса Дригина

Министр культуры региона Наталья Ярославцева отметила, что жители с 14 до 22 лет смогут посещать культурные мероприятия за счет бюджета.

«Будет возможность в 2021 году получить карту в три тысячи рублей, а в 2022 году — в пять тысяч рублей. По этой карте наши театры, концертные организации и музеи будут принимать оплату, и мы будем делать с вами организованные группы теперь за государственные средства. Это то, о чем мы мечтали», — пояснила она.

Напомним, «Пушкинскую карту» реализуют в рамках нацпроекта «Культура». В России их планируют запустить с 1 сентября.

Деньги можно потратить на любые культурные мероприятия — не только в госучреждениях, но и частных. Как оформить карту, расскажут позже.

Ранее сообщали, что в России создадут рекомендации для сознательного отказа молодежи от протестов.

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