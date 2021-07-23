В России создадут рекомендации для сознательного отказа молодежи от протестов

Зампредседателя СК Александр Клаус рассказал ТАСС , что ведомство намерено разработать рекомендации для формирования сознательного отказа молодежи от участия в акциях протеста.

prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Клаус отметил, что СК обратился в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование.

По техзаданию необходимо выявить причины участия подростков в незаконных акциях, а также нужно найти пути противодействия «таким опасным тенденциям».

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — подчеркнул генерал-лейтенант юстиции.

Напомним, в начале 2021 года в крупных городах России прошли несанкционированные акции. Молодежь предупреждали об ответственности вплоть до уголовной.

Ранее в Алтайском крае полицейские обошли 1,5 тыс. проблемных подростков, чтобы те не опустились до митингов.