Алтайские полисмены обошли 1,5 тыс. проблемных подростков, чтобы те не опустились до митингов и насилия

В профилактическом мероприятии «Твой выбор» участвовали 964 сотрудника полиции и 517 представителей системы профилактики.
Полицейские провели обход жилого сектора, встретились со старшими по домам, чтобы узнать о противоправной деятельности подростков.
«По месту жительства посещено 1564 подростка, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ТОВД края, в том числе 604 входящих в состав групп несовершеннолетних антиобщественной направленности», — отчитались в МВД.
С детьми и их родителями провели профилактические беседы об административной и уголовной ответственности.
Также сотрудники полиции побывали в 844 «местах концентрации несовершеннолетних», в том числе входящих в «группы антиобщественной направленности», провели 1048 лекции в школах по вопросам ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях.
Итого на профилактический учет в подразделения ПДН поставили 19 групп подростков общей численностью 40 участников.
«В органы системы профилактики направлено 16 материалов для принятия необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних», — заключили в полиции.
Ранее алтайская Госавтоинспекция обратилась к родителям после двух смертельных ДТП с подростками.