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Жизнь

Алтайские полисмены обошли 1,5 тыс. проблемных подростков, чтобы те не опустились до митингов и насилия

С 15 по 21 апреля в Алтайском крае полицейские работали на предупреждение насилия в школах, попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность и незаконные массовые акции.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

В профилактическом мероприятии «Твой выбор» участвовали 964 сотрудника полиции и 517 представителей системы профилактики.

Полицейские провели обход жилого сектора, встретились со старшими по домам, чтобы узнать о противоправной деятельности подростков.

«По месту жительства посещено 1564 подростка, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ТОВД края, в том числе 604 входящих в состав групп несовершеннолетних антиобщественной направленности», — отчитались в МВД.

С детьми и их родителями провели профилактические беседы об административной и уголовной ответственности.

Также сотрудники полиции побывали в 844 «местах концентрации несовершеннолетних», в том числе входящих в «группы антиобщественной направленности», провели 1048 лекции в школах по вопросам ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях.

Итого на профилактический учет в подразделения ПДН поставили 19 групп подростков общей численностью 40 участников.

«В органы системы профилактики направлено 16 материалов для принятия необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних», — заключили в полиции.

Ранее алтайская Госавтоинспекция обратилась к родителям после двух смертельных ДТП с подростками.

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