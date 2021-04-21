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Происшествия

Алтайская ГИБДД после трагических аварий с подростками обращается к родителям

За неделю в Алтайском крае произошло два ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Трое подростков в этих авариях погибли. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой не допускать своих детей к управлению автомобилям, даже если у них есть навыки.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

18 апреля в селе Ключи 17-летний водитель без прав на управление транспортным средством, сел за руль родительской машины. Подросток не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 16-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой.

За день до этого, в Яровом подобное ДТП унесло жизни двух молодых девушек — 2003 года рождения. Их вез 18-летний водитель, взявший автомобиль у родителей и также не имеющий права на управление транспортным средством.

В ГИБДД напоминают: за управление автомобилем без прав грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — уголовная ответственность.

Кроме того, передача руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами, наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей. Автомобиль отправляют в таком случае на штрафстоянку.

За неисполнение или недобросовестное выполнение родительских обязанностей тоже грозит ответственность.

«Но уплата административных штрафов не вернет главного — жизни и здоровья ваших детей, ведь последствием таких ДТП является, прежде всего, не ответственность, а невосполнимая утрата близкого и родного вам человека», — указывают автополицейские.

Родителей просят хранить ключи от машины в недоступном для детей месте и помнить о том, что своевременно проявленная бдительность может предотвратить несчастный случай.

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