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Экономика

Новости о возможной деноминации рубля прокомментировала глава ЦБ

Никаких деноминаций ЦБ РФ не рассматривал. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — заявила глава ЦБ РФ.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации «провокацией», пишет РИА Новости.

На прошлой неделе с идеей о проведении деноминации с коэффициентом 1 к 100 выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишет bfm.ru. он заявил «Ведомостям», что «возвращение копейки добавит доверия российской валюте», напоминает РБК.

По мнению Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку: бутылка воды будет стоить 30−70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — около 70 копеек.

Аналитики усомнились в целесообразности такой меры.

Так, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг считает, что деноминация может спровоцировать панику, поскольку такие меры зачастую принимают в условиях резкого обесценивания валюты.

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