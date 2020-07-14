Новости о возможной деноминации рубля прокомментировала глава ЦБ

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — заявила глава ЦБ РФ.