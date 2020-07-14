Новости о возможной деноминации рубля прокомментировала глава ЦБ

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — заявила глава ЦБ РФ.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации «провокацией», пишет РИА Новости.
На прошлой неделе с идеей о проведении деноминации с коэффициентом 1 к 100 выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишет bfm.ru. он заявил «Ведомостям», что «возвращение копейки добавит доверия российской валюте», напоминает РБК.
По мнению Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку: бутылка воды будет стоить 30−70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — около 70 копеек.
Аналитики усомнились в целесообразности такой меры.
Так, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг считает, что деноминация может спровоцировать панику, поскольку такие меры зачастую принимают в условиях резкого обесценивания валюты.