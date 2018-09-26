Новой строкой: жителям Алтайского края начислили налог по информации от банков и «Марии-Ра»

В 2018 году 42 тыс. жителей Алтайского края увидят в налоговых уведомлениях новую строку — «налог на доходы физлиц». Его начислили после того, как налоговики получили информацию от банков, микрофинансовых организаций (МФО) и организаторов призовых конкурсов, сообщили в управлении федеральной налоговой службы (ФНС) по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в 2018 году в уведомление и квитанцию впервые включили налог на доход физлиц. Новую строку увидят те, кто в 2016 и 2017 годах размещал деньги в банках или МФО под процент, превышающий ставку ключевую ставку Центробанка, или получал кредит по ставке ниже установленной регулятором. Также информацию в налоговую передали страховые компании — о выплатах, которые облагаются налогом.

Также новую строку увидят те, кто в 2016 и 2017 годах выигрывал призы. По закону, победители розыгрышей должны заплатить 35% от стоимости подарка. Например, квитанции с новым налогом получили победители розыгрышей от компании «Мария-Ра». Самая большая сумма — около 900 тыс. рублей — содержится в квитанции, которую отправили обладателю призовой квартиры.

Правда, платить налоги победителям розыгрыша не придется — сеть все заплатила за них. В этом случае уведомление лишь информирует налогоплательщика, что такой налог был начислен и уплачен.

Платить налоги с таких доходов нужно было и раньше. По закону, человеку следовало подавать декларацию. Это делали далеко не все, поэтому налоговая решила сделать все сама: собрала информацию и сформировала квитанции. В ФНС рассчитывают, что нововведение будет удобно для граждан и поможет повысить собираемость налога. В 2018 году жители региона должны заплатить по новой строчке в уведомлениях и квитанциях 63 млн рублей.