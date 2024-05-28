Современная лаборатория молекулярно-генетической экспертизы открывается в Алтайском крае. Благодаря этому племенные хозяйства региона смогут повысить качество своей продукции, сообщают в краевом минсельхозе . Рассказываем, что там будут исследовать и чем именно это поможет скотоводству.

Новую лабораторию для экспертизы семени скота за 30 млн рублей открывают в Алтайском крае.

Что, где и сколько стоит

Находится лаборатория молекулярно-генетической экспертизы на племпредприятии «Барнаульское». Организация уже завершила ее укомплектование.

На создание направили 30 млн рублей. Из них 22 млн — поддержка из краевого бюджета. Средства позволили компенсировать 95% затрат на оборудование для комплектования лаборатории.

Врач смотрит в микроскоп. Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

Перечень техники и оборудования немаленький: 482 единицы. Сюда включается общелабораторное, аналитическое, специальное оборудование, средства измерения и расходные материалы.

Сейчас на племпредприятии уже подготовлены помещения для размещения лаборатории. Провели монтаж оборудования, ведут его тестирование. Также готовят пакет документов для аккредитации созданной лаборатории в соответствии с действующим законодательством. Ожидается, что документы об аккредитации будут получены в этом году.

Штат работников тоже сформирован, проводится их обучение и стажировка на базе уже действующих в стране лабораторий.

Зачем она нужна

В лаборатории будут проводить экспертизу для определения достоверности происхождения сельскохозяйственных животных.

В племпредприятии «Барнаульское» объяснили: новая лаборатория позволяет сократить затраты времени и финансов на проведение нужных исследований племенным хозяйствам Алтайского края. В первую очередь, это касается области молочного и мясного скотоводства. В нашем регионе сельхозорганизации имеют более 30 лицензий на разведение племскота.

Быки. altapress.ru.

Также отмечается, что появилась возможность оказывать услуги по проведению исследований для племенных хозяйств не только по Алтайскому краю, но и для соседних регионов.

В широком смысле — лабораторные исследования призваны обеспечить повышение эффективности ведения скотоводства в Алтайском крае.

Вероятность наличия генетических аномалий у выведенных животных стремится к нулю, так как ДНК-исследования дадут возможность оставлять в селекционно-племенной работе только животных с достоверностью происхождения. Таких, у которых отклонений точно нет. В товарные хозяйства будет поступать племенной молодняк с высоким генетическим потенциалом продуктивности, свободный от генетических аномалий.

Есть не только это

В Алтайском крае, наряду с вновь создаваемой лабораторией молекулярно-генетической экспертизы, имеется современная материальная база. Она позволяет проводить все исследования, необходимые для высокоэффективного ведения селекционно-племенной работы.

Корова на выпасе, Алтайский край. Дарья Беркетова

Так, на базе племпредприятия «Барнаульское» уже действуют другие лаборатории: по оценке качества молока, иммуногенетической экспертизе крупного рогатого скота, а также трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.

На базе биолого-технологического факультета Аграрного университета функционирует лаборатория ПЦР-диагностики животных. Следует отметить, что на создание этой лаборатории выделялся грант из бюджета Алтайского края.

В сельхозпредприятии «Фарм» Целинного района работает лаборатория по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Для открытия этой лаборатории из бюджета региона также направляли грантовые средства.

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