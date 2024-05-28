Что, где и сколько стоит
Находится лаборатория молекулярно-генетической экспертизы на племпредприятии «Барнаульское». Организация уже завершила ее укомплектование.
На создание направили 30 млн рублей. Из них 22 млн — поддержка из краевого бюджета. Средства позволили компенсировать 95% затрат на оборудование для комплектования лаборатории.
Перечень техники и оборудования немаленький: 482 единицы. Сюда включается общелабораторное, аналитическое, специальное оборудование, средства измерения и расходные материалы.
Сейчас на племпредприятии уже подготовлены помещения для размещения лаборатории. Провели монтаж оборудования, ведут его тестирование. Также готовят пакет документов для аккредитации созданной лаборатории в соответствии с действующим законодательством. Ожидается, что документы об аккредитации будут получены в этом году.
Штат работников тоже сформирован, проводится их обучение и стажировка на базе уже действующих в стране лабораторий.
Зачем она нужна
В лаборатории будут проводить экспертизу для определения достоверности происхождения сельскохозяйственных животных.
В племпредприятии «Барнаульское» объяснили: новая лаборатория позволяет сократить затраты времени и финансов на проведение нужных исследований племенным хозяйствам Алтайского края. В первую очередь, это касается области молочного и мясного скотоводства. В нашем регионе сельхозорганизации имеют более 30 лицензий на разведение племскота.
Также отмечается, что появилась возможность оказывать услуги по проведению исследований для племенных хозяйств не только по Алтайскому краю, но и для соседних регионов.
В широком смысле — лабораторные исследования призваны обеспечить повышение эффективности ведения скотоводства в Алтайском крае.
Вероятность наличия генетических аномалий у выведенных животных стремится к нулю, так как ДНК-исследования дадут возможность оставлять в селекционно-племенной работе только животных с достоверностью происхождения. Таких, у которых отклонений точно нет. В товарные хозяйства будет поступать племенной молодняк с высоким генетическим потенциалом продуктивности, свободный от генетических аномалий.
Есть не только это
В Алтайском крае, наряду с вновь создаваемой лабораторией молекулярно-генетической экспертизы, имеется современная материальная база. Она позволяет проводить все исследования, необходимые для высокоэффективного ведения селекционно-племенной работы.
Так, на базе племпредприятия «Барнаульское» уже действуют другие лаборатории: по оценке качества молока, иммуногенетической экспертизе крупного рогатого скота, а также трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.
На базе биолого-технологического факультета Аграрного университета функционирует лаборатория ПЦР-диагностики животных. Следует отметить, что на создание этой лаборатории выделялся грант из бюджета Алтайского края.
В сельхозпредприятии «Фарм» Целинного района работает лаборатория по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Для открытия этой лаборатории из бюджета региона также направляли грантовые средства.
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