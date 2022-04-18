18 апреля
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Экономика

О гиперинфляции и дефолте для стран ЕС предупредил Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы, финансовая система которой не слишком устойчива.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008 году, а тогда было очень трудно», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, властям ЕС стоит ждать реакции рядовых граждан за гиперинфляцию и наплыв беженцев, пишет bfm.ru.

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — написал замглавы Совбеза.

Так Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, высказавшей мнение, что дефолт в России является лишь вопросом времени.

Ранее Медведев приметил у Европы «отъехавшую крышу».

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