О гиперинфляции и дефолте для стран ЕС предупредил Медведев

«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008 году, а тогда было очень трудно», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его мнению, властям ЕС стоит ждать реакции рядовых граждан за гиперинфляцию и наплыв беженцев, пишет bfm.ru.
«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — написал замглавы Совбеза.
Так Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, высказавшей мнение, что дефолт в России является лишь вопросом времени.
Ранее Медведев приметил у Европы «отъехавшую крышу».