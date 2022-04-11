11 апреля
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Политика

Медведев приметил у Европы «отъехавшую крышу»

У Европы на фоне отказа от российских энергоносителей совсем «отъехала крыша», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По мнению Медведева, Европе скоро придется забыть о своих «зеленых идеалах», а экоактивистке Грете Тунберг — рекламировать автозаправки.

Также зампред Совбеза назвал европейских политиков «глупцами», хотя и признал их честность, пишет Lenta.ru.

«Пусть „честный неудачник“ Германия теперь плачет, судорожно подсчитывая убытки. У Америки все хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать ее экологические счета», — написал Медведев в блоге.

Ранее политик заявил, что целью санкций, введенных Западом против России, является попытка свержения власти.

Также Медведев заявил, что западные санкции не могут настроить людей против власти.

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