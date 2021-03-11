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11 марта
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Экономика

О новых проблемах с кредитами рассказали россиянам

Число россиян с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году может вырасти ещё на 6%, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

Таким образом, число должников достигнет 5,8 млн человек, пишет News.ru.

2020 год оказался достаточно тяжелым для многих заемщиков — каждый второй испытывал трудности с погашением долга, признавая высокий уровень своей платежной нагрузки.

Прирост числа должников оказался резким — 8% против традиционных 4%. В абсолютном выражении количество должников лишь по необеспеченным кредитам по итогам прошлого года превысило 5,4 млн человек.

Говоря о закредитованности россиян в целом, эксперт отметил, что данный термин достаточно индивидуальный и напрямую зависит от уровня дохода: что для одних критично, для других вполне приемлемо.

По мнению эксперта, причин для беспокойства и для срочного принятия каких-либо кардинальных мер со стороны регулятора на сегодняшний день нет. Сейчас в среднем на одного заемщика приходится чуть менее двух кредитов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину и Набиуллиной защитить россиян с кредитами.

Предполагается, что новый закон будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, а также сроков возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты — в том числе ипотечные.

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