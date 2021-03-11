О новых проблемах с кредитами рассказали россиянам

Число россиян с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году может вырасти ещё на 6%, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Таким образом, число должников достигнет 5,8 млн человек, пишет News.ru.

2020 год оказался достаточно тяжелым для многих заемщиков — каждый второй испытывал трудности с погашением долга, признавая высокий уровень своей платежной нагрузки.

Прирост числа должников оказался резким — 8% против традиционных 4%. В абсолютном выражении количество должников лишь по необеспеченным кредитам по итогам прошлого года превысило 5,4 млн человек.

Говоря о закредитованности россиян в целом, эксперт отметил, что данный термин достаточно индивидуальный и напрямую зависит от уровня дохода: что для одних критично, для других вполне приемлемо.

По мнению эксперта, причин для беспокойства и для срочного принятия каких-либо кардинальных мер со стороны регулятора на сегодняшний день нет. Сейчас в среднем на одного заемщика приходится чуть менее двух кредитов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину и Набиуллиной защитить россиян с кредитами.

Предполагается, что новый закон будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, а также сроков возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты — в том числе ипотечные.