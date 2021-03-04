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Экономика

Путин поручил Мишустину и Набиуллиной защитить россиян с кредитами

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон о плавающих ставках по кредитам населению, передает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Предполагается, что новый закон будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, а также сроков возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты — в том числе ипотечные.

Как отмечает издание, сейчас в России при кредитовании населения плавающие ставки используются редко, но они не запрещены законодательством. Так, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в ипотечных кредитах составляет менее 0,1%. Однако в ЦБ полагают, что банки могут заинтересоваться в выдаче ипотеки на таких условиях — из-за общего снижения кредитных ставок.

Правительство и Центробанк должны представить новый закон до 15 июля 2021 года. Ответственными за документ глава РФ назначил Михаила Мишустина и Эльвиру Набиуллину.

Ранее Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций рассказал о надеждах россиян. «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых перемен», — подчеркнул президент.

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