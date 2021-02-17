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17 февраля -5°C
Политика

Путин: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых перемен»

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций рассказал о надеждах россиян, сообщают на сайте Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями четырех фракций Госдумы.

Обсудили вопросы стратегии развития страны, а также текущие ситуации — экономическую, общественно-политическую и социальную.

В связи с этим президент отметил, что грядущие парламентские выборы имеют огромную значимость для стабильного и эффективного развития России.

«Для нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены одной главной цели — качественно улучшить жизнь людей, вывести ее на принципиально иной, гораздо более высокий уровень», — определил он наиважнейшую задачу.

Для достижения такой цели, обратился Путин к собравшимся, необходимо до выборов решить максимальный круг вопросов, чтобы не остались «подвешенные на будущее».

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причем особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях „большой четверки“. Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны», — установил Путин рамки поведения во время предвыборной гонки.

По его словам, центральная власть заинтересована в открытых, честных и достойных выборах в Госдуму. Поскольку это очень важно для избирателей.

«Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства», — добавил президент.

Все это необходимо, подчеркнул Путин, для недопущения ударов и по суверенитету России, и по праву народа быть хозяином на своей земле.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент успокоил россиян словами, что «испытания и беды обязательно проходят».

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