«Испытания и беды обязательно проходят»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин отметил, что уходящий год будто бы «вместил в себя груз нескольких лет» — был трудным для каждого из нас, для кого-то — с горькими утратами близких, в мире «неизбежны испытания».
«Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами», — сказал президент.
Испытания побуждают «более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное».
Самое важное, по мнению Владимира Путина, это семья, друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел.
«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка», — заметил политик.
Он пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету, а «все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда».
Отдельно президент поздравил тех, кто более и находится в больницах. Он пожелал поскорее одолеть болезнь и вернуться домой.
«К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», — заметил Путин.