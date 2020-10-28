О победе России над нищетой заявил Кудрин

Проблема нищеты в мире обострилась на фоне пандемии COVID-19, однако для России она решена — в стране давно преодолели серьезную нищету, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала « Россия 24 ».

Он напомнил, что мировым критерием бедности считаются ежедневные расходы чуть более доллара в день.

«Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал глава Счетной палаты.

При этом, по его оценкам, за время пандемии доля жителей Земли, проживающих за чертой крайней нищеты, выросла с 8,2% до 8,8%, пишет bfm.ru.

Ранее председатеь Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в авторской колонке для сайта РБК пояснил, чем будет отличаться федеральный бюджет 2021 года. Он впервые упомянул такое понятие как «кризисная вилка».

Бывший председатель Минфина пояснил смысл термина. Он заключается в том, что расходы бюджета из-за пандемии коронавируса растут, а доходы, наоборот, снижаются.

По словам Кудрина, ожидается, что в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,7 трлн рублей, а расходы — 21,4 трлн. Дефицит бюджета-2021 может составить достаточно существенные 2,7 трлн.