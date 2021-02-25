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Экономика

О полной победе над нищетой заявил лидер Поднебесной

Председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном результатам Китая в борьбе с бедностью, объявил о полной победе над нищетой, сообщает телеканал CGTN.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

По его словам, за последние 8 лет из бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тыс. деревень.

С такими достижениями Китай создал еще одно «чудо», которое «войдет в историю», отметил председатель КНР, пишет «Росбалт».

Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году.

В России

Общий объем средств, которые потратят на снижение уровня бедности и рост реальных доходов, составит в 2019—2024 годах более 15 трлн рублей, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек — 12,9% от населения страны.

При этом в 2019 году этот показатель снизился до 18,1 млн — 12,3% от населения России. Так что некоторая выгода от финансирования мер заметна.

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