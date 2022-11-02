О рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации заявили бизнесмены

Частичная мобилизация может негативно отразиться на объемах промышленного производства, следует из результатов опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателе (РСПП).

От трети до половины компаний ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей, сообщает «Коммерсантъ».

В перечне негативных прогнозируемых факторов — трудности с выполнением контрактных обязательств и усугубление кадровых проблем.

На ухудшение финансовых показателей в будущем также может повлиять спад потребительской активности.

Ранее на фоне мобилизации россияне уехали «изучать» восточное гостеприимство.

Сетевые администраторы, врачи, инженеры, юристы, учителя, маркетологи — люди этих профессий востребованы, судя по сообщениям в СМИ.

Кадры отборные, иногда уникальные, при этом, готовые на серьезное снижение дохода.