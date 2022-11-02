2 ноября
Промышленность Алтая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

О рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации заявили бизнесмены

Частичная мобилизация может негативно отразиться на объемах промышленного производства, следует из результатов опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателе (РСПП).

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

От трети до половины компаний ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей, сообщает «Коммерсантъ».

В перечне негативных прогнозируемых факторов — трудности с выполнением контрактных обязательств и усугубление кадровых проблем.

На ухудшение финансовых показателей в будущем также может повлиять спад потребительской активности.

Ранее на фоне мобилизации россияне уехали «изучать» восточное гостеприимство.

Сетевые администраторы, врачи, инженеры, юристы, учителя, маркетологи — люди этих профессий востребованы, судя по сообщениям в СМИ.

Кадры отборные, иногда уникальные, при этом, готовые на серьезное снижение дохода.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость