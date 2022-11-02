О рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации заявили бизнесмены

От трети до половины компаний ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей, сообщает «Коммерсантъ».
В перечне негативных прогнозируемых факторов — трудности с выполнением контрактных обязательств и усугубление кадровых проблем.
На ухудшение финансовых показателей в будущем также может повлиять спад потребительской активности.
Ранее на фоне мобилизации россияне уехали «изучать» восточное гостеприимство.
Сетевые администраторы, врачи, инженеры, юристы, учителя, маркетологи — люди этих профессий востребованы, судя по сообщениям в СМИ.
Кадры отборные, иногда уникальные, при этом, готовые на серьезное снижение дохода.