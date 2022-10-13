Наши в Узбекистане. На фоне мобилизации россияне уехали «изучать» восточное гостеприимство

После начала специальной военной операции поток россиян, желающих посетить страны бывшего СССР, в том числе и Узбекистан, вырос в разы.

Мужчины рванули в разные города азиатской республики.

Цифра

Только за первый квартал в Узбекистан въехало свыше 50 тыс. граждан России. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году, пишет Международное агентство «Фергана».

Сколько россиян оказалось в узбекских городах к началу октября, сказать невозможно — официальные данные не публиковались.

Миграционные волны

По мнению экспертов, между двумя волнами миграции из РФ — существенная разница.

В феврале-марте россияне переезжали больше по политическим, психологическим или даже эстетическим причинам. В основном уезжали «колеблющиеся» и люди, у которых было вид на жительство или гражданство других стран, друзья или работа за границей.

Сейчас состав мигрантов более разношерстный. Осенью в Узбекистан из России приехали люди, у которых связь с родиной гораздо крепче, нежели у тех, кто уезжал весной. Россияне бежали куда глаза глядят, отрываясь от своих корней.

У вынужденных релокантов в России остаются семьи, работа, бизнес, недвижимость, автомобили. Это вполне реализовавшиеся и еще месяц назад вполне удовлетворенные жизнью на родине граждане. Они не рассматривали возможность переезда в принципе.

Это не беженство, но очень похоже.

Адаптация

Россияне в Узбекистане стараются организовываться, создают чаты в Telegram, где обмениваются информацией, делятся опытом, общаются. Недавно в Самарканде прошла встреча релокантов, где они обсуждали насущные проблемы.

Жилье

Некоторые приехали с женами и детьми, и на полном серьезе рассматривают возможность построения карьеры в Узбекистане.

Цены на аренду в городах Узбекистана стали космическими.

В краткосрочном всплеске рост цен на квартиры есть и свои плюсы. Большинство россиян желают жить в комфортных условиях, которыми в Самарканде, к примеру, считается круглосуточное наличие воды, газа, света, интернет и отопление.

Аренда квартир — от 350 до 700 долларов.

Узбекистан. Стоп-кадр YouTube , фильм «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»

Работа

Для большинства россиян возможность работать и зарабатывать — важнейшее условие для продолжения жизни в Узбекистане.

Сетевые администраторы, врачи, инженеры, юристы, учителя, маркетологи — люди этих профессий востребованы, судя по сообщениям в СМИ.

Кадры отборные, иногда уникальные, при этом, готовые на серьезное снижение дохода.

Между тем, россияне активно уезжали и в Казахстан. Так, более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября (данные на 4 октября).

Сообщалось, как живут и о чем тоскуют барнаульцы, уехавшие в Казахстан от мобилизации.