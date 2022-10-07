Бросить все. Как живут и о чем тоскуют барнаульцы, уехавшие в Казахстан от мобилизации

История первая — про ремесленника Олега, который давно мечтал об отъезде и перебрался в Семей
42-летний барнаулец Олег свою судьбу изменил, можно сказать, мгновенно. «Был обычный рабочий день — по-моему, 26 сентября, время обеда, я решил, что уезжаю», — вспоминает он.
Уже на следующее утро он закинул в машину минимум теплых вещей (куртку-брюки-ботинки) и поехал к границе. Один.
Дома остались жена, двое дочек, черный кот… и рыбки в аквариуме. «Большая семья, — смеется он. И объясняет. — Я их очень люблю и не хотел бы покидать. Но жена сказала, что не бросит родителей».
Ни обысков, ни допросов
От Барнаула до границы Олег добрался за шесть часов. Переход на ту сторону занял еще восемь. Поначалу казалось — очередь небольшая: штук 30 автомобилей в колонне, включая грузовики.
Но, как выяснилось, легковые машины пропускают в последнюю очередь — сначала пешеходов, мотоциклистов, фуры и автобусы.
«Автобусы вообще в очереди не стояли — подъезжали к КПП, им отдельно открывали ворота и пропускали. Пешеходов было очень много — особенно много парней лет 18−25», — рассказывает он.
Олег вспоминает: когда поехал, опасался, что границы закроют. Но на границе не встретил ни обысков, ни «допроса с пристрастием».
«Мне задали стандартные вопросы: куда еду, из какого города, по какой причине. Люди отвечали — по работе или к родственникам. Прошел одну границу, вторую границу — везде были очереди», — вспоминает он.
Конечной точкой маршрута Олега был Семей (до 2007 года — Семипалатинск). Особо выбирать-то ему и не пришлось: в этом городе у него родной человек — тетя. «Приехал ночью, меня уже ждали. Накормили и спать уложили. Эти родственники — они мне как друзья», — говорит он.
Готовился два года
Вообще-то, собеседник altapress.ru уже года два размышлял об эмиграции — «готовил семью к эвакуации», так он это определяет. Причины были, скажем так, политические.
Накануне дня «Х» поступил тревожный звонок — знакомый сказал, что посты Олега в соцсети привлекли внимание «органов». Для Олега это был, что называется, волшебный пендель.
Ну, а после первых сообщений об ошибочно мобилизованных он понял: ожидать можно «чего угодно». Тогда и сорвался с места, хотя, как он считает, его-то призвать и не должны были.
«У меня категория В (ограниченно годен. — Прим. Altapress.ru), я никогда не служил, при этом у меня язва желудка и что-то с позвоночником — раза четыре в год так прихватывает, что ходить не могу. Но я видел, каких забирают», — объясняет он.
Косых взглядов не встречал
На новом месте Олег живет чуть больше недели и, похоже, еще только осваивается, еще только осознает свое новое положение. Таких, как он в Казахстане, вообще-то, много — Олег пока встретился с одним.
«Это был айтишник из Ханты-Мансийска. 24 года. Работал на нефтяную компанию и тоже решил уехать в Казахстан. Сказал, что многим его коллегам пришли повестки — там, на северах, много мужчин», — рассказывает собеседник altapress.ru.
На вопрос, как в Казахстане относятся к многочисленным русским мигрантам, он отвечает: «Косых взглядов не встречал, отрицательного отношения не заметил. Может, покажется странным, но к русским здесь испытывают даже большее уважение».
Да и как иначе — в городе Семей русских немало. По-русски здесь говорят все или почти все, у многих магазинов и улиц — русские названия, а в самих магазинах работают все нации вперемешку. На днях не смог завести машину (сел аккумулятор) — помог дружелюбный сосед-казах.
Взял с собой «удочку»
Кроме любимой семьи и хороших друзей, в Барнауле у Олега остался налаженный микро-бизнес. Здесь, на Алтае, он изготавливал наружную рекламу, вывески, визитки и все такое.
Сам он, впрочем, называет себя не бизнесменом, а ремесленником, и о своем деле и клиентах готов говорить долго. Хотя… Ведь все теперь в его жизни кардинально изменилось. «Это сюжет для целого фильма», — считает он.
В Барнауле «на хозяйстве» он оставил сотрудника, а в Казахстане сразу взялся помогать родным по дому. «Сижу на крыше, перекрываю верандочку», — написал он в ответ на просьбу рассказать, чем занимается.
Из Барнаула он взял с собой кое-какие инструменты: «Это моя „удочка“», — говорит он (в том смысле, что удочка, естественно, лучше рыбы). А вот что делать дальше, пока не знает — думает.
«В житейском плане мне здесь хорошо. Живу у родных. Цены здесь повеселее, чем в Барнауле, и жизнь, по-моему, дешевле, чем в России. Но без семьи тяжеловато. Получится ли вытянуть ее сюда? Не знаю… Ходят слухи, что в октябре начнется вторая волна призыва. Слежу за происходящим, может, и сделаю какие-то выводы, но позже. В общем, осел я в Казахстане на неопределенное время».
История вторая: про Илью, который стал пацифистом и перебрался в Усть-Каменогорск
Барнаулец Илья (имя изменено) недавно перебрался в Новосибирск — там и встретил новость о частичной мобилизации. В армии он отслужил не так давно, но стал пацифистом — потому и принял решение временно уехать в Казахстан.
Добираться решил с помощью трансфера: до погранперехода на микроавтобусе, там пешком через границу, а на той стороне — на другом микроавтобусе до пункта назначения.
По словам Ильи, за девять часов до отъезда перевозчик поднял цену на 40% - с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Но тут уж выбирать не приходилось — он и согласился. В микроавтобусе ехали 20 пассажиров: 19 парней и всего одна девушка, которая возвращалась к себе домой.
Инцидент на границе
В очереди на границе к тому времени скопилось около сотни автомобилей. Саму границу Илья прошел быстро — помимо большой автомобильной там была отдельная очередь для таких, как он, пешеходов.
На российской стороне эмигрантов встречали два пограничника — один из них спросил про военную службу и военный билет. Пропустили всех, кто хотел, — заняло это около получаса.
А вот на казахской стороне, на выходе из КПП, релокантов поджидали многочисленные «таксисты» — они навязчиво предлагали отвезти в ближайший город за 5 тыс. рублей. Огромные деньги, вообще-то, — если сравнить с временем до мобилизации.
Эти таксисты большой толпой окружали вновь прибывших и чуть ли не накидывались на них, утверждая, что никакого трансфера для них не будет. Говорили: раз «приехал в чужую страну — нечего выделываться». По словам барнаульца, «это был практически рэкет».
Когда за пассажирами приехал водитель трансферного микроавтобуса, «таксисты» окружили его и чуть ли не волоком вытащили из машины, угрожая ее сжечь.
Тот ретировался и уехал один — но вскоре вернулся с нарядом полиции, которая и навела порядок. Но свой транспорт дождались не все — кто-то все-таки уехал с «таксистами».
Держатся вместе
В Усть-Каменогорске, куда прибыл Илья, аренда жилья за короткое время выросла чуть ли не втрое, поднялись и цены в магазинах, отмечает он.
В казахстанских госорганах он встретил толпы русских, оформляющих документы и получающих ИИН (аналог нашего ИНН). «Как будто в Россию вернулся», — говорит молодой человек. Очереди были и в салоне сотовой связи — за местной сим-картой он простоял минут 15 — не меньше.
Приезжих в городе, вообще, много. «Кто-то едет дальше в Турцию, кто-то в Европу, а кто-то планирует в Казахстане осесть. Многие рассказали, что уезжали из России, бросив все и сорвавшись с места», — вспоминает Илья.
При этом приезжие стараются «кучковаться» — держаться вместе. Илья видел много объявлений о совместной аренде жилья. В целом, отмечает он, «народ живет гораздо дружнее, чем в России, — потому что здесь чужая страна, все стараются выжить».
А вот местные порой пытаются нажиться: Илья сокрушается, что в обменнике валют его обманули.
Параноидальное чувство
Привыкать к новой стране тяжело, говорит Илья. Здесь другие магазины, иная инфраструктура и совсем другие правила жизни. К тому же курс тенге постоянно меняется — непросто понять, сколько стоит национальная валюта сегодня.
Не хватает некоторых привычных вещей — например, сайта объявлений «Авито». Здесь есть местный аналог, но он работает и устроен значительно хуже.
Враждебности по отношению к себе молодой человек не ощущает. Но у него часто возникает… «параноидальное чувство» (так его описывает Илья), будто все смотрят на него, как на приезжего, из-за чего отношение к нему может испортиться.
Хотел бы вернуться
У Ильи в Новосибирске осталась девушка. «Да вся моя жизнь осталась в Новосибирске. С собой я забрал лишь небольшой чемодан с одеждой и старенький ноутбук для работы», — объясняет он.
Он работает на удаленке, читает, рисует, смотрит видео. Но стоит только прерваться и остаться наедине с самим собой хотя бы на пять минут, как его накрывает тоска.
«Порой хочется просто взять и вернуться домой, — не скрывает Илья. — Но я понимаю, что угроза мобилизации не отступила. И все неопределенно и непонятно».
Факт
С 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч человек, сообщали власти страны. Из них 147 тысяч выехали, отмечает Lenta.ru.