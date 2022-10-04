Более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября

Пор словам главы МВД РК Марата Ахметжанова, ситуация находится на контроле.
После объявления частичной мобилизации в России на КПП наблюдались заторы. Но накануне все пришло в обычный ритм.
3 октября в Казахстан въехали более 7 тыс. россиян, выехали — 11.
При прохождении границы ограничений со стороны России или Казахстане не будет.
В конце сентября почти 100 тыс. россиян уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации.
Гражданство
68 заявлений от граждан России на получение гражданства поступило в Казахстане.