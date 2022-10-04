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Политика

Более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября

Более 200 тыс. граждан России въехали в Казахстан с момента объявления частичной мобилизации, сообщает «Казинформ».

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

Пор словам главы МВД РК Марата Ахметжанова, ситуация находится на контроле.

После объявления частичной мобилизации в России на КПП наблюдались заторы. Но накануне все пришло в обычный ритм.

3 октября в Казахстан въехали более 7 тыс. россиян, выехали — 11.

При прохождении границы ограничений со стороны России или Казахстане не будет.

В конце сентября почти 100 тыс. россиян уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации.

Гражданство

68 заявлений от граждан России на получение гражданства поступило в Казахстане.

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