21 мая
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Экономика

О самых отстающих по импортозамещению отраслях рассказали эксперты

В России по импортозамещению сильнее всех отстают высокотехнологичные отрасли, пишет «Секрет фирмы».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

«Например, не видно существенных успехов в сфере электроники. В стране не появились предприятия по выпуску микроэлектроники на базе современного техпроцесса», — отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Аналитик банка «Фридом финанс» Владимир Чернов назвал и другую сферу.

Сложности в плане импортозамещения возникают в нефтегазовой сфере, отметил эксперт. По его словам, технологии, оборудование и комплектующие в данной отрасли на 80−90% — зарубежные.

Чернов добавил — есть трудности в производстве электроники и разработке IT-решений, пишет Lenta.ru. Аналитик также указал, что автомобилестроение пока тоже нельзя назвать отраслью с успешным импортозамещением.

Наиболее успешной отраслью по импортозамещению Чернов назвал сельское хозяйство. Также у России есть очевидные успехи по импортозамещению в авиастроении, уверены эксперты.

Ранее сенатор Клишас объявил о полном провале программы импортозамещения. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с Клишасом.

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