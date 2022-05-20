О самых отстающих по импортозамещению отраслях рассказали эксперты

«Например, не видно существенных успехов в сфере электроники. В стране не появились предприятия по выпуску микроэлектроники на базе современного техпроцесса», — отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Аналитик банка «Фридом финанс» Владимир Чернов назвал и другую сферу.
Сложности в плане импортозамещения возникают в нефтегазовой сфере, отметил эксперт. По его словам, технологии, оборудование и комплектующие в данной отрасли на 80−90% — зарубежные.
Чернов добавил — есть трудности в производстве электроники и разработке IT-решений, пишет Lenta.ru. Аналитик также указал, что автомобилестроение пока тоже нельзя назвать отраслью с успешным импортозамещением.
Наиболее успешной отраслью по импортозамещению Чернов назвал сельское хозяйство. Также у России есть очевидные успехи по импортозамещению в авиастроении, уверены эксперты.
Ранее сенатор Клишас объявил о полном провале программы импортозамещения. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с Клишасом.