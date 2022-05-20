О самых отстающих по импортозамещению отраслях рассказали эксперты

«Например, не видно существенных успехов в сфере электроники. В стране не появились предприятия по выпуску микроэлектроники на базе современного техпроцесса», — отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.