О возможном разорении предупредили мусорные операторы

Мусоровозам придется их платить после ввода в действие автоматических пунктов весогабаритного контроля. Каждый проезд будет обходиться в 100−400 тыс. рублей штрафа, пишет «Российская газета».
Мусорные операторы направили письмо в Минтранс и Минприроды, а также в обе палаты парламента. Они просят власти освободить их от штрафов, поскольку у водителей мусоровозов нет физической возможности определить вес загружаемого контейнера. И даже если известно, что бак слишком тяжелый, разделить груз на части не представляется возможным.
В Минтрансе обращение не поддержали, пишет bfm.ru. В ведомстве объяснили, что весогабаритный контроль введен для сохранности дорог и предотвращения роста аварийности.
Ранее в правительстве России подписано постановление о предоставлении регионам 838 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на вывоз мусора.
Деньги получат 9 регионов, в числе которых оказалась и Республика Алтай. Хотя Алтайский край входит в число самых сельских регионов России, в список получателей он не попал.
Как сообщает сайт правительства, Михаил Мишустин подписал этот документ в целях более эффективной работы региональных операторов ТБО.