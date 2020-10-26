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Экономика

О возможном разорении предупредили мусорные операторы

Операторы вывоза бытовых отходов могут оказаться на грани разорения. Причина — штрафы за перевес.

Мусорный бак в барнаульском поселке Куета.
Мусорный бак в барнаульском поселке Куета.
предоставлено регоператором по вывозу ТКО "ЭКО-комплекс".

Мусоровозам придется их платить после ввода в действие автоматических пунктов весогабаритного контроля. Каждый проезд будет обходиться в 100−400 тыс. рублей штрафа, пишет «Российская газета».

Мусорные операторы направили письмо в Минтранс и Минприроды, а также в обе палаты парламента. Они просят власти освободить их от штрафов, поскольку у водителей мусоровозов нет физической возможности определить вес загружаемого контейнера. И даже если известно, что бак слишком тяжелый, разделить груз на части не представляется возможным.

В Минтрансе обращение не поддержали, пишет bfm.ru. В ведомстве объяснили, что весогабаритный контроль введен для сохранности дорог и предотвращения роста аварийности.

Ранее в правительстве России подписано постановление о предоставлении регионам 838 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на вывоз мусора.

Деньги получат 9 регионов, в числе которых оказалась и Республика Алтай. Хотя Алтайский край входит в число самых сельских регионов России, в список получателей он не попал.

Как сообщает сайт правительства, Михаил Мишустин подписал этот документ в целях более эффективной работы региональных операторов ТБО.

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