Об основных приоритетах бюджета Алтайского края на 2023 год рассказали в АКЗС

В АКЗС проходят консультации с краевым минфином, профильными комитетами. Законопроект будет рассматриваться на сессии в октябре.

Руководитель фракции «единороссов» Сергей Приб рассказал, какие параметры депутаты считают наиболее важными.

По его словам, приоритеты для фракции «ЕР» — увеличение зарплаты работников бюджетной сферы, выделение средств на поддержку бюджетов муниципальных образований.

В бюджете запланировано увеличение зарплаты «указным» категориям работников бюджетной сферы на 8,7% с 1 января, всем остальным бюджетникам — на 5,5% с 1 октября следующего года.

Соцвыплаты будут проиндексированы на 5,5%, а по отдельным выплатам увеличены, исходя из размера прожиточного минимума на детей. Также в проекте бюджета сохранены все меры поддержки районам.

Руководитель фракции назвал бюджет-2023 напряженным, однако сбалансированным по всем направлениям.

Основные параметры бюджета Алтайского края на 2023 год:

Общий объем доходов — 139,818 млрд рублей;

Поступления из федерального бюджета — 62,159 млрд рублей ( пока известны не все объемы трансфертов из федерального бюджета);

пока известны не все объемы трансфертов из федерального бюджета); Расходы — 153,300 млрд рублей;

Дефицит — 13,482 млрд рублей.

Ранее бюджет на 2023 год обсудили в правительстве Алтайского края.