Оба Алтая вошли в число самых неблагополучных регионов Сибири

Рейтинг благополучия
Регионы Сибири в 2022 году оказались не самыми благополучными в стране с точки зрения благосостояния населения. В тридцатку лучших по РФ из СФО вошел только Красноярский край, да и тот занял лишь 28 место в рейтинге, подготовленном РИА Новости https://riarating.ru/.
Республики Алтай и Тыва вошли в десятку аутсайдеров общероссийского списка, Алтайский край оказался одиннадцатым с конца, заняв 75 место. В расчетах мы не учитываем новые регионы, поскольку данных по ним нет. Рейтинг регионов Сибири выглядит так:
- Красноярский край — 28 место по РФ;
- Новосибирская область — 32 место по РФ;
- Кузбасс — 39 место по РФ;
- Иркутская область — 47 место по РФ;
- Томская область — 48 место по РФ;
- Омская область — 50 место по РФ;
- Республика Хакасия — 72 место по РФ;
- Алтайский край — 75 место по РФ;
- Республика Алтай — 82 место по РФ;
- Республика Тыва — 84 место по РФ.
Динамика
Что касается динамики по сравнению с 2021 годом, то все регионы СФО, кроме Тывы и Хакасии, показавших падение итогового рейтингового балла, улучшили свой результат. При этом Алтайский край продемонстрировал наименьший прирост — всего на 1,1%, в то время как Республика Алтай улучшила свой балл на 12,7%.
Динамика итогового рейтингового балла сибирских регионов в 2022 году по сравнению с 2021 годом:
- Красноярский край: +13,5%;
- Республика Алтай: +12,7%;
- Новосибирская область: +9,4%;
- Иркутская область: +7,8%;
- Томская область: +5,1%;
- Омская область: +5,1%;
- Кемеровская область: +3,2%;
- Алтайский край: +1,1%;
- Республика Хакасия: -5,3%;
- Республика Тыва: -36,5%.