Оба Алтая вошли в число самых неблагополучных регионов Сибири

Рейтинг благополучия

Регионы Сибири в 2022 году оказались не самыми благополучными в стране с точки зрения благосостояния населения. В тридцатку лучших по РФ из СФО вошел только Красноярский край, да и тот занял лишь 28 место в рейтинге, подготовленном РИА Новости https://riarating.ru/.

Республики Алтай и Тыва вошли в десятку аутсайдеров общероссийского списка, Алтайский край оказался одиннадцатым с конца, заняв 75 место. В расчетах мы не учитываем новые регионы, поскольку данных по ним нет. Рейтинг регионов Сибири выглядит так:

Красноярский край — 28 место по РФ;

Новосибирская область — 32 место по РФ;

Кузбасс — 39 место по РФ;

Иркутская область — 47 место по РФ;

Томская область — 48 место по РФ;

Омская область — 50 место по РФ;

Республика Хакасия — 72 место по РФ;

Алтайский край — 75 место по РФ;

Республика Алтай — 82 место по РФ;

Республика Тыва — 84 место по РФ.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Динамика

Что касается динамики по сравнению с 2021 годом, то все регионы СФО, кроме Тывы и Хакасии, показавших падение итогового рейтингового балла, улучшили свой результат. При этом Алтайский край продемонстрировал наименьший прирост — всего на 1,1%, в то время как Республика Алтай улучшила свой балл на 12,7%.

Динамика итогового рейтингового балла сибирских регионов в 2022 году по сравнению с 2021 годом: