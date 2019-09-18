Облигации кондитерской сети Kuzina молниеносно раскупили за день

Сибирская кондитерская сеть Kuzina разместила облигации для открытия магазинов в Москве. Бизнесмены раскупили ценные бумаги за один день, пишет «Деловой квартал».

Всего в обращении 5,5 тысяч облигаций. Инвесторы будут получать по ним ежемесячный доход, исходя из ставки 15% годовых.

Как уточняют в компании, инвестиции позволят сети утроить число кондитерских в Москве, в том числе и за счет франчайзинга. Kuzina планирует продолжать развиваться и на сибирском рынке.

Сеть кондитерских с посадочными местами есть в Новосибирске, Барнауле и Москве. Компания также работает по франшизе в Томске, Якутске и других городах России.

В 2019 году Kuzina вместе с Tele2 открыла первый в Барнауле Digital-корнер.