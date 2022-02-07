Обложили. Сырое молоко будут сдавать и продавать по новым правилам, но алтайские ЛПХ этого могут не вытянуть

Экспертиза сырого молока, предназначенного для переработки и продажи, будет проходить по-новому. Это следует из приказа Минсельхоза РФ, вступающего в силу с 1 марта. Касается этот документ всех производителей «молочки» — независимо от статуса. Но владельцам частных подворий будет проще перестать держать коров и продавать молоко, чем жить и работать по этим правилам. В алтайском отделении «народного фронта» (ОНФ) полагают: контроль качества молока не улучшится, а молочное сырье и вслед за ним конечная продукция подорожают.

Сдавайте анализы

Итак, с 1 марта сырое молоко перед выпуском в обращение должно пройти экспертизу в лаборатории госветслужбы — причем каждая партия, даже если в ней 10 литров.

Определить в молоке надо консистенцию, вкус и запах, цвет и температуру, массовую доля жира и белка, плотность и кислотность.

Кроме этого, раз в 10 дней производителям придется делать анализ молока на соматические клетки и массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка. А каждые полгода — еще и анализ на бруцеллез, антибиотики, пестициды, радионуклиды и микроорганизмы.

Правила эти касаются всех производителей молока, идущего на переработку или в розничную продажу: и крупных, и средних, и мелких — к примеру, подсобных хозяйств. Не распространяются они только на продукцию для себя — ну, то есть, для личного употребления.

Молоко. Ирина Пергаева

Ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение подлежат: сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молоко и молочные продукты непромышленного изготовления, реализуемые на розничных рынках. Правила введены приказом Минсельхоза России № 421 от 2021 года,

Приведет к удорожанию

В Минсельхозе, комментируя документ, заявили — исследования эти простые, не требуют временных затрат и сложного оборудования, сообщает позицию ведомства «Коммерсантъ». Однако представители отрасли и общественники с этим не согласны — контроль не столько ужесточается, сколько дублируется.

Показатели, которые требует исследовать приказ Минсельхоза России, и сегодня исследуют — но делает это лаборатория перерабатывающего предприятия при приеме молока, объясняет Олег Махнаков, член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае и директор компании «Рикон».

Делать это переработчики обязаны — ведь есть межгосударственный стандарт: ГОСТ 3149−2013, и его соблюдение контролируют надзорные органы.

Олег Махнаков. Фото: Анна Зайкова

«В этом ГОСТе прописан порядок приемки молока и твердо регламентирован перечень и периодичность анализа органолептических показателей принимаемого для промышленной переработки молока», — сказал Махнаков.

И вот получается, что с 1 марта экспертизу сырья должны будут делать и переработчики (обязаны по ГОСТу), и хозяйства, поставляющие молоко (требует приказ Минсельхоза).

«Дублирование приведет только к подорожанию молока-сырья и, соответственно, молочной продукции для конечного потребителя». — говорит Олег Махнаков.

Приведет к уничтожению мелких производителей

Более того, для многих мелких производителей экспертиза каждой партии молока после 1 марта окажется просто не по карману.

«У сдатчиков молока малых форм хозяйствования в период запуска коров одна партия может составлять от 10 килограмм, то есть доход от такой партии составляет — в зависимости от качества — от 200 до 250 рублей. Один анализ — от 800 рублей», — прокомментировал Олег Махнаков.

Молоко. Дойка. unsplash.com

Он размышляет, как будет выглядеть логистика этого процесса в хозяйствах, удаленных от лаборатории госветслужбы.

Глава хозяйства должен будет каждый день предоставлять свои партии молока для анализа. То есть успеть надоить, увезти на анализ, забрать результаты через три часа (три часа определены приказом Минсельхоза) и вернуться.

«Как при этом сборщики смогут оперативно собирать свежее молоко, если каждый день нужно будет ждать заключения от госветслужбы от каждого хозяйства»? — задает вопрос Махнаков.

Результатом этого будет уничтожение малых форм хозяйствования в удаленных селах, жители которых живут преимущественно за счет доходов от продажи своей сельхозпродукции. В том числе — молока.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Приказ не исполним — не хватит кадров

Впрочем, есть большие сомнения и в том, сможет ли госветслужба обеспечить контроль на всей территории региона.

«Проведенная оптимизация госветслужбы привела к укрупнению территориальных отделений и в большинстве районов региона их нет. Это затрудняет оперативное выполнение ее специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы. Для выполнения приказа госветслужба должна работать круглосуточно», — считает член регионального штаба ОНФ.

В Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории. www. fgu-radiovetlab.ru

Приказ не направлен на контроль качества

Надо сказать, что чиновники объясняли введение новых молочных правил отменой прежних, устаревших — они ведь были приняты еще в 1976 году.

А в Национальном союзе производителей молока заявмли, что новшество соответствует техрегламентам Таможенного союза, сообщает «Парламентская газета». И главная их задача — ужесточение контроля качества.

Но Олег Махнаков считает, что приказ, по сути, не направлен ни на повышение контроля за соответствием молока и молочных продуктов требованиям безопасности, ни на определение пригодности «молочки» к использованию в пище.

Молоко. Уличная продажа. Михаил Хаустов

«Ведь этот надзор уже осуществляется с 2013 года на основании ГОСТа 3149−2013, и проблемы контроля за соответствием молока и молочных продуктов требованиям безопасности не существует», — подчеркивает он.

Приказ Минсельхоза подписан главой ведомства Дмитрием Патрушевым еще в середине 2021 года. Что еще печально — до сих пор госветслужба не дала никаких разъяснений и указаний, как же он будет работать.

Напомним, с 11 ноября 2021 года в Алтайском крае госветслужба не выдает ветеринарные сопроводительные документы на мясо скота, забитого вне бойни, на подворье. Это привело к тому, что часть подсобных хозяйств региона лишены возможность легально сбывать продукцию.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

Сколько молока производят в ЛПХ

Доля личных подсобных хозяйств в производстве товарного молока в Алтайском крае ежегодно сокращается.

В 2021 году в крае произведено 1148,3 тыс. тонн молока , из них 764,4 тыс. тонн — товарное ( было направлено на переработку и реализацию).

из них 764,4 тыс. тонн — товарное было направлено на переработку и реализацию). У населения Алтайского края ( у ЛПХ) в 2021 году закупили на переработку 203,36 тыс. тонн молока — это 26,6% товарного молока в регионе.

у ЛПХ) в 2021 году закупили на переработку 203,36 тыс. тонн молока — это 26,6% товарного молока в регионе. 38% молока , производимое в ЛПХ, — товарное , остальная часть ( 62%) владельцы подсобных хозяйств потребляют сами или их продажа не попадают в статистику как нерегистрируемая.

производимое в ЛПХ, — товарное остальная часть 62%) владельцы подсобных хозяйств потребляют сами или их продажа не попадают в статистику как нерегистрируемая. В ЛПХ Алтайского края содержится 123,7 тыс. коров. В сельхозорганизациях , у фермеров и индивидуальных предпринимателей — 151,5 тыс.

у фермеров и индивидуальных предпринимателей — 151,5 тыс. В целом в Алтайском крае 275 тыс. коров , в 2021 году оно сократилось на 3,68%. Для сравнения: в 2014 году в регионе было 365 тыс. коров.

Источник: портал Millknews (ведет «Союзмолоко» при поддержке Минсельхоза РФ).