Обойдемся без омлета: Медведев предложил применить гильотину

По словам Медведева, около 9 тысяч норм и правил «буквально связывают бизнес в нашей стране по рукам и ногам». Премьер-министр заявил: эта архаичная система должна уйти в прошлое и обозначил конкретные сроки.

Я посмотрел, например, в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Ну таких, абсурдных и, казалось бы, уже странных требований, в общем, предостаточно, и надо просто что-то с этим делать. Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований.