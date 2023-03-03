Общественный транспорт за счет федерального бюджета вновь не доедет до Алтайского края

В 2023 году между субъектами РФ распределят 383 единицы транспорта. Но до Алтайского края не доедет ни одна, сообщает « Банкфакс ».

Среди 13 городов-участников нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», по которому обновят общественный транспорт за счет федерального бюджета, не оказалось ни одного алтайского

Краевые чиновники пытались добиться бесплатного получения автобусов и электротранспорта, но безуспешно.

Программа работает с 2020 года. В регионах за это время купили 1,5 единиц транспорта.

Алтайский край ни разу не попал в проект, хотя заявки подавали. В Минтрансе РФ объяснили это проблемами с документами и неразвитой системой общественного транспорта.

Автобусы , общественный транспорт , ночная дорога. unsplash.com.

Неизвестно, пытались ли власти попасть в последний список.

Однако подвижки с краевым транспортом все же есть: в марте в Барнаул доставят 10 новых белорусских трамваев, а в Рубцовске закупили семь троллейбусов.

Обновлением своих автопарков могут заняться и сами перевозчики. Но только после внедрения долгосрочных контрактов на повышение стоимости проезда.

Ранее в Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев. Инвесторы представили проект.