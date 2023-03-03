3 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Общественный транспорт за счет федерального бюджета вновь не доедет до Алтайского края

В 2023 году между субъектами РФ распределят 383 единицы транспорта. Но до Алтайского края не доедет ни одна, сообщает «Банкфакс».

Автобусы, общественный транспорт.
Автобусы, общественный транспорт.
unsplash.com.

Среди 13 городов-участников нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», по которому обновят общественный транспорт за счет федерального бюджета, не оказалось ни одного алтайского

Краевые чиновники пытались добиться бесплатного получения автобусов и электротранспорта, но безуспешно.

Программа работает с 2020 года. В регионах за это время купили 1,5 единиц транспорта.

Алтайский край ни разу не попал в проект, хотя заявки подавали. В Минтрансе РФ объяснили это проблемами с документами и неразвитой системой общественного транспорта.

Автобусы, общественный транспорт, ночная дорога.
Автобусы, общественный транспорт, ночная дорога.
unsplash.com.

Неизвестно, пытались ли власти попасть в последний список.

Однако подвижки с краевым транспортом все же есть: в марте в Барнаул доставят 10 новых белорусских трамваев, а в Рубцовске закупили семь троллейбусов.

Обновлением своих автопарков могут заняться и сами перевозчики. Но только после внедрения долгосрочных контрактов на повышение стоимости проезда.

Ранее в Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев. Инвесторы представили проект.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость