10 февраля
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Жизнь

В Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев

Инвесторы представили проект по созданию предприятия по производству и сборке трамваев в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Новый трамвай
Новый трамвай
altairegion22.ru

Проект представил генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин.

Он сообщил, что администрация города рассматривает вопрос по созданию предприятия для изготовления собственных трамвайных вагонов.

Уже есть необходимые производственные площадки. Есть потенциальные поставщики комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев.

Также на совещании показали проект нового трамвайного вагона. Он будет выкрашен в белый, красный и желтый цвета. Инвесторы полагают, что его могут изготовить уже в этом году.

Новый трамвайный вагон
Новый трамвайный вагон
Мэрия Барнаула

«Однако необходимо проработать вопрос с заказчиком первого вагона», — заявили в мэрии.

Ранее барнаульцы сфотографировали трамвайный вагон, который похож на тот, что обещали привезти в Барнаул из Белоруссии.

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