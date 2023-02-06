Барнаульцы заметили новый трамвайный вагон, но не тот, который обещали

«Замечен новый трамвай, вроде подходит под описание, которые должны были закупить», — написал автор фото.
В комментариях отметили, что это другой вагон. Барнаулу обещали трамвай серии БКМ (АКСМ)-811. Их должны привезти из Белоруссии, где их и производят.
Какими будут новые трамваи
Ранее мы подробно рассказывали, как будет выглядеть новый транспорт внутри и снаружи. Например, у трамваев будет 34 посадочных места и четыре двери. А вместимость составит 150 человек.
В электротранспорте будут кондиционер, откидная рампа для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Цвет у трамвая будет красный, судя по всему.
Ранее в Барнауле маленькая девочка чуть не отморозила ноги, пока ждала трамвай. При этом мэрия пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов.
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