6 февраля
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Жизнь

Барнаульцы заметили новый трамвайный вагон, но не тот, который обещали

Барнаульцы сфотографировали трамвайный вагон, который похож на тот, что обещали привезти в Барнаул из Белоруссии, передает Barnaul 22.

Новый трамвай
Новый трамвай
altairegion22.ru

«Замечен новый трамвай, вроде подходит под описание, которые должны были закупить», — написал автор фото.

В комментариях отметили, что это другой вагон. Барнаулу обещали трамвай серии БКМ (АКСМ)-811. Их должны привезти из Белоруссии, где их и производят.

Какими будут новые трамваи

Ранее мы подробно рассказывали, как будет выглядеть новый транспорт внутри и снаружи. Например, у трамваев будет 34 посадочных места и четыре двери. А вместимость составит 150 человек.

В электротранспорте будут кондиционер, откидная рампа для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Цвет у трамвая будет красный, судя по всему.

Ранее в Барнауле маленькая девочка чуть не отморозила ноги, пока ждала трамвай. При этом мэрия пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов.

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