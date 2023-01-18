18 января
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Автоновости

Звонит маме и плачет: в Барнауле маленькая девочка чуть не отморозила ноги, пока ждала трамвай

Мать третьеклассницы пожаловалась в «Инцидент Барнаул» о том, что ее дочь не в первый раз чуть не обморозила ноги, пока ждала трамвай № 3.

Холодный трамвай
Холодный трамвай
Barnaul 22

Женщина рассказала, что девочка звонит и плачет каждый раз, когда ждет трамвай, потому что они долго не приходят. Семья живет на ул. Матросова, недалеко от моста на Новом рынке.

«Оказывается, не все трамваи № 3 идут по пр. Ленина до моста и, если ребенок, случайно, сядет не на тот трамвай, то может уехать в другую сторону (не все дети могут подойти и спросить у кондуктора в какую сторону едет трамвай)», — пишет женщина.

Жительница Барнаула боится, что ее дочь может растеряться и напугаться. Родители стараются отвозить девочку до школы, но это не всегда получается.

«Я понимаю, что детей нашей администрации со школ забирают няньки, но у нас их меньшинство, поэтому прошу обратить внимание на работу трамваев зимой, потому что их услугами пользуются не только взрослые, которые могут сориентироваться в любой ситуации, но и дети, которые не знают города и могут потеряться», — заключила жительница Барнаула.

Ранее барнаулец пожаловался на ужасающие условия проезда в трамваях. Кстати, это тоже был трамвай № 3.

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